Engelbosteler Adventsaktionen

Der etwas andere Adventskalender der Martinsgemeinde

Engelbostel-Schulenburg. Jarne Weihe liebt den Adventskalender der Martinskirchengemeinde. „Sonst gehe ich im Dezember gern zu den Häusern, wo sich um 18 Uhr ein Fenster öffnet“, erzählt der junge Engelbosteler wehmütig. Immerhin hat Christiane Kiesé, die zusammen mit Beate Rehring seit über zwanzig Jahren den lebendigen Adventskalender in Engelbostel und Schulenburg mitorganisiert, 23 Familien für ein Ersatzprogramm gefunden: „Jeden Tag wollen wir in einem anderen Haus in den Abendstunden eine Laterne ins Fenster stellen und mit dem Licht ein Zeichen gegen das Dunkel dieser Tage setzen“, erläutert die Ehrenamtliche und kündigt an, dass die Adressen auf der Homepage www.martinskirchenge-meinde.de veröffentlicht werden. „Auch ich werde da einen Spaziergang hin machen“ sagt Jarne, warnt aber: „Wir dürfen natürlich nirgendwo lange stehen bleiben und uns nicht mit anderen sammeln!“„Zusammenkommen dürfen wir nur in der Kirche“, stellt Diakon Merlin Langrehr klar und lädt zu den Mittwochsandachten ein: Jeden Adventsmittwoch um 18 Uhr solle in der Martinskirche eine kurze Andacht mit Texten, Gebet und Musikvortrag stattfinden. „Wenn meine Jugendgruppe zuständig ist, wollen wir auf das Weltkugelkreuz schauen und so – verbunden mit der ganzen Erde – auf Weihnachten warten.“„Auch freitags um 18 Uhr soll es in den Straßen unserer Orte Adventsstimmung geben“, ergänzt Pastor Rainer Müller-Jödicke, der mit seiner Trompete Michael Vogt unterstützen will. Der Ehrenamtliche wird wie schon in der Karwoche nun auch an den Adventsfreitagen an verschiedenen Orten der Gemeinde Musik spielen.„Ich freue mich jeden Morgen auf einen kleinen Impuls beim Online-Adventskalender“, sagt Vikar Hendrik Hundertmark und klappt seinen Laptop auf. Der Vikar hat mit vielen anderen Gemeindegliedern mit Texten und Fotos den Online-Adventskalender vorbereitet, so dass sich bis 24. Dezember jeden Tag auf der Homepage oder der Facebook-Seite der Kirchengemeinde ein virtuelles Türchen öffnen wird. Auch der Back-to-Church-Chor der Kirchengemeinde hat sich daran beteiligt und lässt jeden Tag ein anderes Advents- oder Weihnachtslied erklingen.Die Adventsaktionen perfekt macht aber der Grundschüler Jarne: „Zum Advent gehören doch auch Wichtel und Geschenke“, findet der Achtjährige. Am 1. Dezember wolle er noch vor der Schule ein Geschenk an die Girlande vor der Kirche hängen und hoffen, dass irgendjemand es gegen ein anderes austauscht und sich über sein Päckchen freut. Wichtig sei, dass der Inhalt nicht viel koste und mit Liebe eingepackt sei, erläutert der Drittklässler seine Idee zum Tausch-Adventskalender und verspricht mit Augenzwinkern: „Ich hoffe, dass niemand einfach so ein Päckchen klaut, habe aber für den Notfall noch ein Ersatzgeschenk vorbereitet.“Foto 2 (Louisa Langrehr): Vikar Hendrik Hundertmark, Jarne Weihe, Christiane Kiesé, Diakon Merlin Langrehr und Pastor Rainer Müller-Jödicke (von links nach rechts) freuen sich auf den etwas anderen Adventskalender der Martinskirchengemeinde