Erfolgreicher Frühjahrsputz

Rund um Scherenbostel fleißig aufgeräumt

Scherenbostel. Das Ergebnis hat alle überrascht. Auf der einen Seite beteiligten sich viele Bürger – darunter etliche Familien - den ganzen Tag über am großen Rausputz. Auf der anderen Seite waren alle erschrocken über die Menge an Müll, die zusammenkam.Der Ortsrat von Scherenbostel lud alle Scherenbosteler zu einer Müllsammelaktion ein. Um 9 Uhr trafen sich die Freiwilligen am Schützenhaus. Nach einer kurzen Einteilung und der Ausgabe der Müllsäcke ging es los. Eigentlich war die Aktion bis 12 Uhr angesetzt. Viele Teilnehmende verlängerten ihren Einsatz, da sie auf ihren Runden noch weitere verschmutze Flächen entdeckten. Besonders hervorzuheben war der Einsatz der Kinder und Jugendlichen, die von dem Umfang der Verunreinigungen erschrocken waren. Den ganzen Tag über wurden weitere rosafarbene Müllsäcke von AHA an den Sammelpunkten abgegeben. Das gute Wetter hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich so viele beteiligten. Der Ortsrat von Scherenbostel dankt allen Teilnehmenden für ihren Einsatz für dieDrei-Dörfer-Gemeinschaft! Die Müllsammelaktion soll in den nächsten Jahren wieder regelmäßig durchgeführt werden.