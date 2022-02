Erhebungsbeauftragte für Zensus gesucht

Wedemark. 2022 findet wieder ein Zensus statt. Wer die statistische Bevölkerungsbefragung unterstützen möchte, kann zwischen Mai und Juli die Erhebungen in den Haushalten durchführen. Für die Wedemark werden noch rund 30 Interviewerinnen und Interviewer gesucht. Alle zehn Jahre findet EU-weit der Zensus statt – das größte Projekt der amtlichen Statistik ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie arbeiten und wohnen und schafft damit wichtige Grundlagen für politische Entscheidungen. Um die Datenlage noch ausführlicher zu erfassen, werden etwa 10 Prozent der Bevölkerung stichprobenartig direkt befragt – auch in der Wedemark. Rund 30 ehrenamtliche Unterstützende werden noch für die Haushaltsbefragungen in der Wedemark gesucht, die Region Hannover hat für die Umlandkommunen eine Erhebungsstelle eingerichtet. Die Interviews sollen zwischen Mai und Juli 2022 durchgeführt werden.

Wer die persönlichen Befragungen mit Haushalten unterstützen möchte, kann sich als Interviewerin oder Interviewer melden. Die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten bekommen einen Erhebungsbezirk zugeteilt und führen dort an 20 bis 30 Adressen Befragungen durch. Gemeinsam mit den Auskunftspflichtigen füllen sie einen Online-Fragebogen aus – die Interviews sollen dabei pandemiekonform ablaufen und können auch an der Haustür geführt werden. Die Ehrenamtlichen bekommen für ihre Arbeit eine steuerfreie Aufwandsentschädigung zwischen 600 und 800 Euro, der Betrag richtet sich nach der Anzahl der Interviews.

Voraussetzungen, um als Erhebungsbeauftragte aktiv zu werden, sind ein gemeldeter Wohnort oder ständiger Aufenthaltsort im Land Niedersachsen, ein freundliches Auftreten und der gewissenhafte Umgang mit vertraulichen Informationen. Außerdem findet im Frühjahr 2022 eine verpflichtende halbtägige Schulung statt, die auf die Befragungen vorbereitet. Interessierte senden eine E-Mail an Zensus2022@region-hannover.de und erhalten anschließend Rückmeldung von den Mitarbeitenden der Erhebungsstelle Zensus 2022.