Erinnerung an Befreiung

"Kriegsenkel Wedemark" besuchten Gedenkstätte Bergen-Belsen

Wedemark. Fredy Krause als Vertreter der "Kriegsenkel Wedemark" initiierte zum 29. April eine Erinnerung an die Befreiung des Lagers Bergen-Belsen durch die britische Besatzungsmacht, aus Termingründen am 29. April. Dieser Tag ist der 75. (jetzt 76.) Jahrestag der Befreiung des letzten KZ Dachau. Symbolisch vertritt er von daher das Gedenken an die Befreiung aller KZ auf deutschem Boden nach 1945, das dem Initiator wichtig ist gegen das Vergessen.Begleitet wurde er von Anette Winkelmüller, die als "Kriegskind" und Autorin nicht nur ein besonderes Interesse an der Be- und Verarbeitung der historischen Geschehnisse hat, sondern auch durch die Gestaltung wichtiger zentraler Bauten, ausgeführt von Familienmitgliedern (Großonkel und Sohn), eine besondere Beziehung zu Bergen-Belsen hat.Es sollte an diesem Tag auch an Max Mannheimer gedacht werden, der sich als einer der letzten Zeitzeugen und Mahner sehr für diese Erinnerungsorte einsetzte.Am 15 April 1945 wurde das Lager Bergen-Belsen von der Britischen Besatzungsmacht befreit. Wie in den anderen Lagern wurden auch hier unvorstellbare Zustände menschlichen Elends vorgefunden.Bereits in den 50er Jahren bemühte sich die Besatzungsmacht um ein würdiges Denkmal auf dem Lagergelände. Es war Landesbaurat Otto Winkelmüller, der als Freimaurer unverdächtig war der Mitarbeit bei den Nazis. Er gestaltete unter anderem den Obelisken inmitten eines Gedenkplatzes, die beide 1952 von Theodor Heuss eingeweiht wurden und noch heute die wichtige Rolle des Gedenkens und Erinnerns erfüllen.Am 11. März 2003 wurde der erste Preis für ein neues Dokumentationszentrum Bergen-Belsen nach den Ideen von Henner Winkelmüller (der damals für das Architekturbüro KSP aus Braunschweig arbeitete) im Schloss Celle vergeben. Der Realisierungswettbewerb des Informations- und Dokumentationszentrums Bergen-Belsen und die Neugestaltung der Gedenkstätte im Jahre 2002 leiteten einen neuen Umgang mit dem Areal des einstigen KZ Bergen-Belsen ein.Während man in den Nachkriegsjahren im wahrsten Sinnes des Wortes Gras beziehungsweise eine geradezu romantische Heidelandschaft über das ehemalige Lagergelände wachsen ließ, wollte man Anfang der 2000er Jahre gegen das Vergessen und Verschwinden des historischen Ortes anarbeiten und die provisorisch wirkenden Ausstellungspavillons durch einen würdigen Informationsort ersetzen. Nicht nur Bergen-Belsen, sondern deutschlandweit wurden Orte der NS-Vergangenheit neu bewertet und neu gestaltet.Anhand des 2007 eröffneten Dokumentationszentrums Bergen-Belsen mit Dauerausstellung werden die Prinzipien des neuen Umgangs mit dem schwierigen historischen Erbe verdeutlicht und in Beziehung zu einem Täterort, der NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel, gesetzt. Diese wurde nach einem Architektenwettbewerb 2008 ebenfalls von Henner Winkelmüller und seinem Team umgebaut zu einem Erinnerungsort in einem Nationalpark, der 2016 eröffnet wurde.Hier trifft sich die Erinnerung an Dachau und Max Mannheimer. Denn am 29. April 2021, wurde vor 75/76 Jahren das Lager Dachau von den Amerikanern befreit. Max Mannheimer, der Vorsitzenden der Lagergemeinschaft Dachau, der "Erinnern" zu seiner Lebensaufgabe machte und sich besonders noch in seinen letzten Jahren um den Umbau der Ordensburg Vogelsang in der Eifel zu einer Gedenkstätte, einemMuseum und Nationalpark sorgte. "Machen Sie etwas Gutes daraus! Sie müssen die Politik davon überzeugen, dass es hier um einen wichtigen Beitrag zur Festigung der Demokratie geht!" Zur Eröffnung konnte der 96jährige nicht mehr kommen, er starb am 23. September 2016 in München. Aber er hatte sich überzeugt: "Sie haben etwas Gutes daraus gemacht!" Es ist ein großes Lob. Mannheimer war einer der letzten Zeitzeugen ("Ich bin Zeitzeuge und kein Ankläger!").Max Mannheimer wuchs im Sudetenland auf, lernte Kaufmann und litt bereits in den 30er Jahren unter dem Naziterror. Er konnte sich erst ab den 80er Jahren zu seinen schrecklichen Erlebnissen äußern, nachdem er einen psychischen Zusammenbruch erlitten hatte. Er hatte fast seine ganze Familie in verschiedenen KZ verloren, war selbst in Auschwitz, musste mithelfen, Warschau wieder aufzubauen und wurde dann nach Dachau verlegt. 1945 nahm er an einem der fürchterlichen Todesmärsche, getrieben von der SS, teil und wurde schließlich am 30. April 1945 völlig entkräftet in Tutzing von den Amerikanern befreit.