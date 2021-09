Erste PV-Anlage auf dem SchuldachEngagierte Bürger in Kooperation mit der Gemeinde aktiv für Klimaschutz

Das Dach bietet auch genug Platz für eine zweite Anlage gleicher Größe, die im kommenden Jahr installiert werden soll. „Der erfolgreiche Bau der ersten PV-Anlage in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist ein wichtiger Meilenstein, der zeigt, dass unsere Partnerschaft für mehr regenerativen Strom auch in der Praxis funktioniert“, zeigt sich Ulf Gerkens, ebenfalls vom Vorstand der BEW, überzeugt. Die Einhaltung des Kostenrahmens und der Zeitvorgaben bei Planung und Umsetzung des Projektes machen den Vorstand zuversichtlich für die nächsten Anlagen, die bereits für den Herbst ins Auge gefasst sind.Um die Investition in die Anlage bewerkstelligen zu können, hat die Genossenschaft nach ihren Gründern weitere Bürger aus der Gemeinde als neue Mitglieder aufgenommen. Insgesamt sind nun 47 Mitglieder registriert. Dabei habe man noch nicht allen Interessierten eine Mitgliedschaft anbieten können und die Beteiligungshöhen zunächst auf 1.000 Euro pro Mitglied begrenzt, berichteten am Mittwoch Tepe und Gerkens. Allerdings werde das weitere Potential mit den nächsten Anlagen noch besser ausgeschöpft, weshalb Interessierte sich gerne weiter bei der BEW melden könnten.Bei Interesse an einer Mitgliedschaft oder der aktiven Unterstützung kann man über die Internetseite www.bewedemark.de oder per E-Mail an info@bewedemark.de mit der Genossenschaft in Kontakt treten. Gelegenheit für ein persönliches Gespräch gibt es am Info-Stand der BEW beim Fahrradfest am 19. September von 11 bis 16 Uhr auf dem Amtshof in Bissendorf.Technische Daten der Anlage, die in Kürze von der Avacon freigeschaltet wird:• Gesamtleistung der PV-Anlage 29,645 kWp• Anzahl Module 77 Stück• Jahresertrag 29.277 kWh/a• Eigenverbrauch 19.657 kWh/a (entspricht etwa 67 Prozent)• Solare Deckung 32,5 %• Modultyp Hanwha QCells Q.Peak Duo ML G9 385 Wp• Hersteller Hanwha QCells GmbH Bitterfeld-Wolfen• Wechselrichter ein Gerät Huawei SUN 2000 30 KTL M3