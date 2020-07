Erster VW-Sommer-Bogen-Cup in Hope

Verein richtet auch Firmen-Cups und Kindergeburtstage aus

Hope. Mit viel Spaß und Kampfgeist zeigten sechs VW-Mitarbeiter als Teilnehmer des ersten VW-Sommer-Bogen-Cup mit tollen Ergebnissen auf der Scheibe, dass Bogenschießen etwas für jedermann ist. Nach etwa einstündiger Einweisung mit viel Spaß sprachen die Ergebnisse für sich. Im Anschluss an die dreistündige Veranstaltung konnten sich die erschöpften Schützen bei Gegrilltem und einem kühlen Getränk entspannt austauschen. Der Schützenverein Hope bedankt sich bei den Teilnehmern von VW für deren Interesse am Bogensport und das in das Veranstaltungsteam gesetzte Vertrauen. Die Veranstalter freuen sich auf den nächsten Cup 2021. Interessierte, die gerne selbst einen Firmencup oder einen Familiencup zu einer Feier, auch Kindergeburtstage, ausrichten möchten, melden sich bitte bei Steffi Heinrich unter Telefon (01 51) 50 21 54 05, oder bei Claudia Riese unter Telefon (01 72) 8 36 48 86.