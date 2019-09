Erstes Wedemärker Altblechtreffen

Deutsche und amerikanische Oldtimer bis Baujahr 1969 in Bissendorf

Bissendorf (awi). Frank Gerhard ist nicht nur in seiner Autowerkstatt im Gewerbegebiet in Bissendorf auf deutsche und amerikanische Oldtimer spezialisiert, sondern auch privat ein überzeugter Anhänger der Fahrzeuge bis maximal 1969. Und so war es logisch, dass er sein Firmengelände anbot, als sein Oldtimerclub eine Veranstaltung organisieren wollte. Rund 200 Pickups, Opel Kapitän, Mustang Eleanore, Chevrolets und viele mehr trafen sich bei schönstem Sonnenschein Auf dem Kessellande und natürlich waren ihre Besitzer im passenden Outfit gekleidet und stellten sich gerne für ein Foto in Positur. „Natürlich sind alle Autos hier takkorestauriert oder mit Original Patina“, betonte Frank Gerhard stolz. Für das leibliche Wohl sorgte die Fleischerei Klemm, für passende Musik die Band Hot Wheel Rockabilly Elvis. Der Überschuss der Veranstaltung wird an das Tierheim Hodenhagen gespendet.