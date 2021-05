Am Bahnhof in Bissendorf

Bissendorf. Eine Anwohnerin fand am Dienstag in ihrem Mülleimer einen Fahrradhelm und ein durchtrenntes Fahrradschloss. Die Polizei vermutet, dass am Bahnhof Bissendorf in der Zeit zwischen Montag und Dienstag ein Fahrrad entwendet wurde, ohne dass es bisher zur Anzeige kam. Wem sind der Helm und das Schloss bekannt? Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter (05130) 97 70.