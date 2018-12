familas Weihnachtsüberraschung gelingt

Mellendorfer gewinnt Heiligabend Wifi-Tablet

Mellendorf. Auch in diesem Jahr ist famila seine Weihnachtsüberraschung mit der Auslosung des Hauptpreises des Adventskalenders unter allen Teilnehmern gelungen. Wie jedes Jahr klingelte am 24.Dezember bei einem Kunden das Telefon. Dieses Mal konnte sich Frank Willgeroth aus Mellendorf über ein neues Wifi-Tablett von Archos freuen. Die famila-Weihnachtsengel Susann Erler und Yonca Kinzel übergaben bei strahlendem Sonnenschein das Präsent an den glücklichen Gewinner, der schnell herbeieile, noch pünktlich zum Weihnachtsfest.