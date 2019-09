Farbe für Gleichheit

Super Stimmung beim Holi Fest im Spaßbad

Mellendorf (er). Ein Vergnügen und Spaß für etwa 3400 Personen bietet das Spaßbad Mellendorf ein Mal jährlich den Besuchern des Holi Farbrausch Festivals. Life Musik von den Bands Lexy & K-Paul, MashupGermany, OnlyMax, Micha Moor, Krumm&Schief und Electrica wurde auf großer Bühne gespielt. Zu jeder vollen Stunde fanden sich die, in der übrigen Zeit über den gesamten Platz und die Außenfläche verteilten, Jugendlichen ein, um zu der Musik und vor der Bühne gemeinsam die Farbbeutel in die Luft zu werfen. „Eintauchen in ein Meer von Farben und die Außenwelt vergessen“, das ist das Lebensgefühl hinter der indischen jahrhundertelangen Tradition.Alle Menschen sind gleich und durch die Farbe auf der Kleidung und die gleichen weißen T-Shirts sind alle Unterschiede durch Geschlecht, Alter und gesellschaftlichem Statur aufgehoben und es werden sich gegenseitig Segenswünsche überbracht. Das ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, macht aber auch nichts. Der Sinn ist sich miteinander zu freuen und zu feiern.Dazu fahren die Besucher des Holi-Festivals auch in andere Städte oder kommen von weit her in die Wedemark. Wie zum Beispiel die Freundinnen aus der Nähe von Magdeburg, die mit Daniela den Junggesellinnenabschied hier feierten, oder die extra mit der Stretch Limousine aus Wolfsburg angereiste Gruppe um die zukünftige Braut Diana aus Wolfsburg, die kurz vor ihrer russischen Hochzeit mit über 230 Personen, in Mellendorf im Spaßbad noch ein ausgiebiges Farbbad nahm.In diesem Jahr standen mehr Stände zur Versorgung von Speisen und Getränken bereit und die Besucher zeigten sich äußerst zufrieden über das Angebot. Die Sicherheitskontrollen am Eingang arbeiteten gewissenhaft und die Polizei war entspannt. „Dieses Festival ist eigentlich immer mit guter Stimmung und wir müssen normalerweise nicht einschreiten“, war die Auskunft der Beamten.