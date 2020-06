FDP: Ändert der tragische Unfall etwas?

Entschärfung des Kreuzung L 190/Hartmannshof

Mellendorf (awi). Der schwere Unfall, bei dem eine Vierjährige an der Kreuzung L 190/Hartmannshof schwere Fußverletzungen erlitten hat, weil ein Lastwagen beim Rechtsabbiegen mit dem Auflieger auf den Gehweg geraten ist, hatte Konsequenzen. Gemeinde und Polizei machten zeitnah einen Ortstermin. Seit etwas mehr als einer Woche steht auf der Wedemarkstraße in Richtung L 190 auf der rechten Seite der Straße vor dem Hartmannshof ein großes mobiles Hinweisschild, auf dem empfohlen wird, dass Lastwagen, die nach Bremen und Hamburg fahren, rechts abbiegen und nicht in den Hartmannshof einfahren sollen. „Warum muss immer erst etwas passieren", fragt FDP-Ratsherr Erik van der Vorm. Er Ihatte bereits im März drei Anträge zur Entschärfung der Verkehrssituation auf der L 190 gestellt. Einer davon zielte darauf ab, den Hartmannshof von der L 190 gesehen zur Einbahnstraße zu machen. Doch der Antrag wurde von der Großen Koalition aus CDU und SPD kurzerhand abgelehnt. Vielleicht bringt der tragische Unfall die Groko zum Umdenken, hofft van der Vor, der den Antrag jetzt wiederholen will. Erstmals hatte er ihn bereits zur Verwaltungsausschussitzung am 23. März gestellt. Dort wurde er vertagt, weil er erst in den Ausschuss Planen und Bauen Umweltschutz sollte und dort dann von der Großen Koalition abgeschmetter. Der FDP-Politiker hatte den Antrag für die Gruppe FDP/Bündnis C im Zusammenhang mit der Vorlage 187/2019 (Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der L 190 von der Gemeindegrenze Langenhagen bis zur Gemeindegrenze Schwarmstedt) formuliert. Er lautete im Detai:1. In Berkhof erhält die L 190 in Fahrtrichtung Süden eine Linksabbiegespur in die K 108, die zur BAB 7 führt.2. In Hellendorf erhält die L 190 in Fahrtrichtung Süden im Bereich des Mellendorfer Kirchweg eine Linksabbiegespur.3. In Mellendorf erhält die L 190 in Fahrtrichtung Süden eine Linksabbiegespur in die L 383 (Hartmannshof). Die L 383 wird von der L 190 bis zur Wedemarkstraße Einbahnstraße. Dann könnte das Stoppschild vor der L 190 im Bereich der Einmündung Hartmannshof auf die L 190 entfallen (s. Bild 3). Die Fahrzeuge, die aus östlicher Richtung auf die L 190 fahren wollen können vor Hartmannshof nach rechts abbiegen und dann entweder auf der L 190 nach links (Fahrtrichtung Süden oder nach rechts (Fahrtrichtung Norden) abbiegen.Diese Maßnahmen seien geeignet, den Straßenverkehr sicherer zu machen. Derzeit müssten Linksabbieger, die hinter den abbiegenden Fahrzeugen stünden, oftmals lange warten. Dadurch entstünden auf der L 190 Fahrzeugstaus, die allesamt vermieden werden könnten, so die Begründung van der Vorms.