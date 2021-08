Feuer zerstört Holzhausrohbau

Die Brandbekämpfung erfolgte durch fünf C-Rohre, zwei PA Trupps im Außenangriff, sowie über das Wenderohr der Drehleiter. Der Dachstuhl musste per Einreißhaken teilweise eingerissen werden um an alle Glutnester zu gelangen. Durch den Brand war das Gebäude während der Einsatzarbeiten stark Einsturzgefährdet. Die Feuerwehrleute konnten trotz schneller Brandbekämpfung nicht verhindern, dass der noch unbewohnte Neubau abbrannte. Mithilfe der Wärmebildkamera wurde das Gebäude auf versteckte Glutnester überprüft.Da im Laufe der Löscharbeiten die Wasserleitung im Haus geplatzt war, musste die Hauptwasserleitung abgeschiebert werden. Die Wasserentnahme erfolgte über zwei Unterflurhydranten und einem Bohrbrunnen. Ebenfalls vor Ort waren neben den genannten Feuerwehren die Polizei, die Johanniter Unfall-Hilfe, der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister, der stellvertretende Gemeindebrandmeister und Vertreter der AVACON. Wenige Stunden nach dem Einsatz wurde das Gebäude am Sonntagmittag durch die Feuerwehr Marklendorf nochmals mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft. Dabei wurden keine weiteren Glutnester festgestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro.