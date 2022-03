Flucht mit Kind und Hund geglückt

Julia Stietz hat zwei Schwestern aus der Ukraine zu Familie Warnke vermittelt

Bissendorf (awi). Julia Stietz aus Scherenbostel ist selbst Hundebesitzerin und würde ihren Stanley niemals zurücklassen. Als die Mutter von vier Monate alten Zwillingen gleich zu Beginn der Flüchtlingswelle aus der von Bombern und Panzern aus Russland angegriffenen Ukraine hörte, dass viele Ukrainer mit ihren Haustieren geflüchtet sind, es aber schwierig sei, mit den Tieren eine Unterkunft zu finden, ließ die gut vernetzte Wedemärkerin ihre Kontakte spielen. Gepaart mit ihrem Organisationstalent und ihrer Kommunikationsfreudigkeit wurde Julia Stietz so blitzschnell zum Dreh- und Angelpunkt der Unterkunftsvermittlung für ukrainische Geflüchtete mit Haustieren. 27 Unterkünfte hat sie bisher angeworben und weitervermittelt, 24 davon in der Wedemark. Während am Anfang des Krieges die Fluktuation noch größer war, weil die Menschen erst kamen, dann aber nach einigen Tagen weiterfuhren, um zum Beispiel Verwandte zu treffen, ist jetzt Ruhe eingekehrt. Julia Stietz hat aktuell noch drei freie Unterkünfte in der Vermittlung, davon eine, in der Haustiere mitgebracht werden können. Sie sucht weiterhin nach Räumlichkeiten vom Gästezimmer bis zur Einliegerwohnung, für die sie dann in den Flüchtlingsforen die passende Belegung ermittelt und in vielen Fällen die Familien auch selbst mit ihrem Auto in die Wedemark holt.So wie die beiden Schwestern Maria und Irina mit deren eindreiviertel Jahre alten Sohn Mischa und dem 13-jährigen Staffordshire-Terrier Dossa. Am 15. März holte Julia die beiden Frauen und das Kleinkind mit Hund in Hildesheim ab, wo sie nach mehrtägiger Flucht gelandet waren, aber keine gemeinsame Unterkunft gefunden hatten. Julia Stietz brachte die vier bei Familie Warnke in Bissendorf unter und das „passt“. Sowohl Dossa und Warnkes Hund Bailey gewöhnen sich schnell aneinander als auch zwischen den Menschen stimmte die Chemie von Anfang an. „Wir waren uns schnell einig, dass wir helfen wollten. Unsere Tochter Syeera studiert in Wernigerode, ihre kleine Wohnung im Dachgeschoss steht eigentlich leer. Wenn sie uns besucht, kann sie auch im Büro meines Mannes schlafen.“ Karen Warnke kennt Julia Stietz von der Bissendorfer Hundewiese, ihre Aktion, Unterkünfte für Geflüchtete mit Tier zu vermitteln, fand sie prima. Jetzt sind Maria, Irina, Mischa und Dossa schon mehr als zehn Tage da und dabei sich einzuleben. Die Verständigung klappt auf Englisch, denn das spricht die Amerikanerin Karen ebenso wie ihre beiden Töchter Isabell und Syeera und Sohn Joshua und Ehemann Ralph fließend, und auch Maria und Irina beherrschen die englische Sprache gut. Karen begleitet die Ukrainerinnen bei den Behördengängen und hilft, wo sie gebraucht wird. Aber auch Julia Stietz lässt den Kontakt zu Maria und Irina nicht abreißen. Sie sprechen täglich miteinander, sehen sich oft. Für die geflüchteten Frauen ist dieses herzliche Willkommen in Deutschland im Allgemeinen und in der Wedemark im Besonderen ein Ankerplatz in ihrem Leben, in dem sich am 24. Februar so gut wie alles änderte, und in dem jetzt trotz der eigenen geglückten Flucht die Angst um die in Kiew zurückgebliebenen Männer das tägliche Leben bestimmt. Irinas Mann, Mischas Vater, kämpft in der ukrainischen Armee, Marias Mann wartet noch auf seine Einberufung, fährt solange Hilfstransporte und hilft, wo es nötig ist. „Am Morgen des 24. Februar wurden wir in unserer Hochhauswohnung im 16.Stock eines Hochhauses in Kiew um 5 Uhr vom Lärm detonierender Bomben geweckt“, berichtet Maria. Sie packte mit ihrem Mann einen Rucksack mit dem Nötigsten und beide fuhren mit ihrem Auto aufs Land auf die andere Seite der Ukraine, um erst einmal abzuwarten. Marias Schwester Irina, die im selben Hochhaus wohnte, allerdings im 24. Stockwerk, behielt den gemeinsamen Hund der Schwestern und wollte mit ihrem kleinen Sohn erst einmal abwarten. Doch bekanntlich entspannte sich die Lage nicht. ImGegenteil. Nach einer Woche setzte Marias Mann seine Frau in den Zug nach Lwiw. Von dort sollte sie sich zur polnischen Grenze durchschlagen. Er selbst durfte zu diesem Zeitpunkt das Land schon nicht mehr verlassen. Maria gelangte mit dem Bus, Mitnahme im Auto und zu Fuß tatsächlich über die polnische Grenze. Ihr Ziel war Hannover, denn hier hatte die gelernte Friseurin Kontakte. Während ihrer Flucht hielt sie den Kontakt zu ihrer Schwester, die sich mit dem kleinen Mischa in der Karre, einem Koffer und dem Hund an der Leine ebenfalls aus dem immer stärker russischen Angriffen ausgesetzen Kiew auf den Weg zur polnischen Grenze machte. Auch sie fand Mitfahrgelegenheiten, Hund Dossa wurde an der Grenze von Tierärzten gechipt und gegen Tollwut geimpft, damit sie mit ihm in Deutschland einreisen konnte. Hier angekommen erfuhren die Schwestern allerdings, dass der 13-jährige Staffordshire hier als Kampfhund eingestuft wird und einen Wesenstest machen muss. „Aber das ist momentan das geringste Problem, das regeln wir“, sind sowohl Julia Stietz als auch Karen Warnke überzeugt.Beiden ist wichtig, dass Maria und Irina erst einmal zur Ruhe kommen. Die wollen allerdings so schnell wie möglich arbeiten. Die Registrierung bei der Gemeinde haben sie hinter sich, Maria hat bereits in Erfahrung gebracht, dass ihre Ausbildung als Friseurin von der Handwerkskammer hier offenbar nicht anerkannt wird und sie daher zumindest zunächst in diesem Beruf nicht arbeiten kann. Während die studierte Juristin Irina wegen ihres kleinen Sohnes nicht so flexibel ist, besucht Maria bereits einen zwei Mal in der Woche einen Deutschkurs. Wie ihre Schwester will sie die Sprache ihres Gastlandes so schnell wie möglich lernen. Maria hofft, hier auch ihren Führerschein machen zu können. Als der Krieg in der Ukraine ausbracht, hatte sie noch zwei Wochen bis zu ihrer Führerscheinprüfung.Das ECHO wird weiter berichten, wie es Maria, Irina, Mischa, Dossa, Familie Warnke und Julia Stietz, die die Familien zusammengebracht hat, ergeht. Wer Julia Stietz Wohnraum – gerne mit Tieren – melden möchte, kann dies unter Julia.stietz@wedemark-hilft.de oder unter Telefon (01 71) 1 87 19 92. Sie kooperiert auch mit der Gemeinde und dem Bürgermeister, gibt dorthin Adressen aber nur weiter, wenn die Gastgeber damit ausdrücklich einverstanden sind.