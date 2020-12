Förderverein spendet Masken

Spezielles Geschenk für Montessori Grundschule

Bissendorf-Wietze. Der Förderverein der Montessori Grundschule Wedemark hat den Kindern, Lehrern und Mitarbeitern der Schule, in diesem Jahr ein spezielles Weihnachtsgeschenk gemacht. Am letzten Schultag überreichten Vertreter des Fördervereins Schulleiterin Stefanie Rifai, einen Geschenkkarton mit Mund-Nasen-Masken für die Lehrer und Mitarbeiter der Schule. Da die meisten Kinder zu diesem Zeitpunkt bereits zu Hause im Homeschooling waren, werden alle Kinder der Schule ihre eigene Maske per Weihnachtspost erhalten. Die Masken sind größenverstellbar und wurden durch die Firma Kießling Werbetechnik mit dem Logo der Montessori Grundschule Wedemark bedruckt.