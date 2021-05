Foto-Ausstellung

„Take care of“ in der Brelinger Mitte

Brelingen. Im Foyer der Brelinger Mitte stellt die Gärtnerin und Fotografin Kerstin Lieder unter dem Titel „Take care of“ einige Frühlingsboten vor. Im besonderen Fokus der Ausstellung stehen seltene und geschützte Pflanzen und einige Heilpflanzen mit besonderen Namen wie der Gentiana pneumonathe, dem Lungenenzian, der früher als Heilpflanze gegen Lungenkrankheiten verwendet wurde und so zu seinem Namen kam. Eine tatsächliche Heilwirkung ist aber nicht bekannt.Mit der Fachkenntnis der Gärtnerin und der Perspektive der Fotografin liefert Kerstin Lieder einen neuen Blick auf diese reiche Pflanzenwelt und ihre Kuriositäten. Eine kleine Spielerei von der Gärtnerin.Die Ausstellung ist zugänglich bis Ende Juni an zu den Postöffnungszeiten jeweils am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 10.30 Uhr.