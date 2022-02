Frage „Kann aus Stamm Skulptur entstehen?" hat sich erledigt

Eiche vor der Feuerwehr stürzte am Freitagnachmittag um

Mellendorf (awi). In diesem Fall haben sich die Ereignisse überschlagen: Die Titelgeschichte des am heutigen Sonnabend, 19. Februar, erscheinenden Wedemark ECHO hat sich selbst überholt. Die alte, vom Pilz befallene Eiche vor dem Feuerwehrhaus am Gilborn in Mellendorf, für die der Fälltermin am 4. März bereits stand, und von der die Feuerwehr gerne ein etwa drei Meter hohes Stammstück stehen gelassen hätte, um daraus eine Skulptur anfertigen zu lassen, ist bei dem Sturm am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr umgestürzt. Zum Glück zerschmetterte sie nur einen Stromkasten der Avacon an der Ecke zum Schulgrundstück und sorgte damit für einige Zeit Stromausfall in der Umgebung. Verletzt wurde niemand. Ein Auto, das im Umsturzbereich geparkt hatte, wurde nur fünf Minuten zuvor weggefahren. Die Feuerwehr Mellendorf war gerade vor Ort, weil zeitgleich eine Alarmierung wegen eines umgestürzten Baums am Kirchweg eingegangen war. Der Zustand des Wurzelbereiches zeigt, dass der Pilz dort wirklich heftig gewütet hat, und die Fällung des Baumes dringend geboten gewesen wäre, wenn dies jetzt nicht der Sturm erledigt hätte. Die Standsicherheit hätte definitiv auch für eine drei Meter hohe Skulptur nicht ausgereicht. Doch offenbar hat der Schutzpatron der Feuerwehr, der Heilige Florian, der als Motiv für die Skulptur angedacht war, seine Hand über das Geschehen gehalten: Dass niemand von dem umstürzenden Baum getroffen wurde, obwohl um 17 Uhr an dieser Stelle durchaus noch Verkehr von Fußgängern und Autos herrschte, grenzt an ein Wunder!Hier der Ursprungsartikel:In der Feuerwehr Mellendorf gibt es eine Vision, die gar nicht so unrealistisch ist, wie sie auf den ersten Blick scheinen mag: Wenn die alte Eiche vor dem Feuerwehrhaus am Gilborn auf Grund von Pilzbefall in den nächsten Tagen gefällt werden muss, könnte ein gut drei Meter hohes Stück vom Stamm stehen bleiben und daraus ein Kettensägenkünstler eine Skulptur formen – mit Feuerwehrbezug, also zum Beispiel einen Heiligen Florian. Eine verrückte Idee? Für manche vielleicht, und es gibt auch noch viele Dinge, die abgeklärt werden müssen, bis es soweit ist. Doch unmöglich ist es nicht. Das bestätigte Bürgermeister Helge Zychlinski auf Anfrage des ECHO: „Kunst gehört in den öffentlichen Raum. Warum nicht eine Holzskulptur aus einem ortsbildprägenden Baum. Voraussetzung ist natürlich, dass die Standsicherheit geklärt ist. Die Verkehrssicherungspflicht bleibt bei uns. Reden kann man über alles. Und der Aufwand muss verhältnismäßig bleiben. Aber man könnte durchaus schauen, ob an nicht Fördergelder dafür generieren kann. Ich denke, dass das durchaus was Schönes, Spannendes und Interessantes werden könnte, das den öffentlichen Raum attraktiver macht. Dazu kommt: Wenn das Holz nicht verfeuert wird, bleibt das CO2 auchweiterhin gebunden und wir tun zugleich etwas für die Nachhaltigkeit.“Diese Einlassung des Bürgermeisters ist das Signal, auf das Ortsbrandmeister Cord Hanebuth und Stellvertreter Jens Tauber gewartet haben. Die Idee von der Skulptur flatterte in den letzten Tagen spontan und visionär durch die Reihen der Feuerwehr. Klar war: Wenn man das will, muss man es schnell anschieben, denn der Termin für die Fällung des Baumes steht schon. Da ein Baum dieser Größenordnung ohnehin von oben stückweise abgetragen wird, wäre es unproblematisch ein Stück des Stammes stehen zu lassen. Doch dann müssenFachleute beurteilen, ob der Reststamm noch massiv genug ist, um daraus mit einer Kettensäge eine Skulptur zu formen und – das ist der entscheidende Faktor – kann die Standsicherheit trotz der Pilzerkrankung im Wurzelbereich gesichert werden, möglicherweile durch eine Stahlstütze. „Es sind wirklich noch viele Fragen offen und es kann durchaus sein, dass aus dem Projekt trotz der Zustimmung von vielen Seiten aus technischen oder finanziellen Gründen nichts wird, aber wenn wir es jetzt nicht wenigstens auf einen Versuch ankommen lassen, ist die Chance komplett vertan“, sagt Ortsbrandmeister Cord Hanebuth, der zunächst überlegte, ob die Skulptur nicht aus den eigenen Reihen gestaltet werden könnte.Denn es gibt durchaus Kameraden, die mit der Kettensäge sehr gut umgehen können und eine künstlerische Ader haben. Doch die Suche nach einem Künstler ist erst der übernächste Schritt, jetzt wird die Feuerwehr erst einmal offiziell an die Verwaltung herantreten, dann wird der Baum mit Blick auf die neue Verwendung erneut in den Fokus genommen und dann sieht man weiter. Vielleicht findet das ambitionierte Projekt ja auch einen Sponsor - zumal in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen der Mellendorfer Wehr gefeiert werden soll – oder es meldet sich ein Künstler, der nach genau so einer Herausforderung schon lange sucht.Jetzt muss erst einmal die technische Machbarkeit untersucht werden. Am 18-Meter-Baum wurde 2015 zum ersten Mal der Fruchtkörper des Riesensporlings am Stammfuss entdeckt und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Bei den regelmäßigen Kontrollen sei aber geworden, dass die Fällung unausweichlich ist. Der Standort am Gilborn ist für die Neuanpflanzung eines jungen Baumes ohnehin nicht geeignet. Warum also nicht am alten Standort ein ganz besonderes Kunstwerk schaffen?Da sich das Thema Skulptur aus der Eiche vor dem Feuerwehrhaus nun von selbst erledigt hat, sind die Überlegungen der Feuerwehr auf diese Weise ein Kunstwerk aus einem Baum zu schaffen, der ohnehin gefällt werden muss, vielleicht Anregung, diese Idee an anderer Stelle aufzugreifen!