Frank Gerberding lädt zur Radtour ein

Ortsbürgermeistersprechstunden starten in den Dorfgemeinschaftshäusern

Abbensen/Negenborn/Rodenbostel (awi). „Ich biete regelmäßige Sprechstunden an, werde immer ein offenes Ohr haben“, hatte Frank Gerberdings bei seiner Wahl zum Ortsbürgermeister im Herbst letzten Jahres angekündigt. Doch da hatte er die Rechnung ohne den Wirt, beziehungsweise in diesem Fall ohne Corona gemacht. Monatelang legte der Lockdown alles auf Eis, doch jetzt kann es langsam und vorsichtig und unter Beachtung aller Auflagen wieder losgehen und so steht auch Frank Gerberdings in den Startlöchern. „Die Termine für meine Ortsbürgermeistersprechstunden stehen“, kündigt er an: „Am nächsten Dienstag, 22. Juni, ist er von 17.30 bis 18.45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Abbensen, und von 19 bis 19.45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Rodenbostel. AmMittwoch, 23. Juni, steht der Ortsbürgermeister im Ortsrat Wedemark I von 18 bis 19 Uhr für Fragen im Dorfgemeinschaftshaus zur Verfügung. Das Ganze wiederholt sich im September. Am 7. Septembervon 17.30 bis 18.45 Uhr ist Ortsbürgermeistersprechstunde im Dorfgemeinschaftshaus Abbensen, am 8. September von 19 bis 19.45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Rodenbostel und am 5. Oktober von 18 bis 19 Uhr in Negenborn. Anvisiert hat Gerberding auch bereits Termine im November: am 2. Novemberin Abbensen und am 3. November in Rodenbostel. Die genauen Uhrzeiten werden vorher noch einmal bekanntgegeben. Der Ortsbürgermeister betont ausdrücklich, dass die Bürger mit allen Anliegen zu ihm kommen können.„Was ich nicht aus dem Stegreif beantworten kann, da erkundige ich mich bei der Verwaltung und den zuständigen Stellen und liefere die Antwort nach“, verspricht er.Am Sonnabend, 28. August, lädt der Ortsbürgermeister die Einwohner aller zu seinem Ortsratsbereich gehörenden Ortsteile zu einer Radtour über die Dörfer mit einer Länge von rund 15 Kilometern und anschließendem Kaffeetrinken ein. Wo, wird noch nicht verraten. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Negenborn. Anmeldungen dafür bitte bei Birgit Eicke-Wedegärtner unter Telefon (0 51 30) 15 29 Uhr oder bei Frank Gerberding selbst unter Telefon (01 70) 9 67 50 60. Bei strömendem Regen wird ein Klönschnack im Trockenen bei Kaffee und Kuchen als Alternative angeboten.Wer aus Abbensen oder Duden-Rodenbostel mitmachen möchte, kann auch in den drei Dörfern später dazustoßen. Dann das bitte bei der Anmeldung bei Birgit Eicke-Wedegärtner oder Franke Gerberding dazusagen.