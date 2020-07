Freie Plätze im Gästehaus Gailhof

Kurzurlaub und Tapetenwechsel in der Wedemark

Region Hannover. Kurzurlaub und Tapetenwechsel in der Region - dafür bietet das Team Jugend- und Familienbildung im Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof in der Wedemark die passende Unterkunft und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der Zeit von Freitag, 28. August bis Sonntag, 30. August 2020 können Alleinerziehende und Familien dort einen Aufenthalt in Familienzimmern mit eigenem Bad buchen. Auf dem weitläufigen Gelände des Gästehauses lässt sich ausreichend Ruhe tanken, im Angebot sind aber auch verschiedene frei wählbare Aktivitäten. Spaziergänge durch den Wald oder entlang des kleinen Flüsschens bieten sich an, das Freibad Mellendorf ist mit einem Fußweg von 20 Minuten zu erreichen. Ein Besuch im Freibad sowie eine geführte Nachtwanderung sind im Preis enthalten. Die hauseigene Küche versorgt Eltern und Kinder mit leckeren Mahlzeiten. Die Kosten betragen 85 Euro für Erwachsene und 55 Euro für Kinder. Kinder bis zu drei Jahren sind kostenfrei. Eine Ermäßigung ist auf Antrag möglich. Die Preise beinhalten unter anderem Übernachtung, Verpflegung und Bettwäsche. Das Haus erfüllt alle erforderlichen Hygienemaßnahmen.Anmeldungen unter: Team Jugend- und Familienbildung, Am Jugendheim 7, 30900 Wedemark, Telefon (05 11) 6 16 2 56 00, Fax (05 11) 61 62 56 15, E-Mail: jugendarbeit@region-hannover.de oder im Internet unter www.team-jugendarbeit.de.