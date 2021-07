Freikarten für Gartenfestival

Gourmet & Garden rund um das Landgut Wienhausen

Wienhausen. In dem großen, romantischen Park des historischen Gutshauses Wienhausen (am Kloster Wienhausen, Mühlenstraße 8) präsentieren vom 5. bis 8. August (Donnerstag bis Sonnabend 10 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr) internationale Aussteller, Gartenarchitekten und Handwerker aus ganz Europa exklusive Objekte, die Haus und Hof, Garten und Balkon schöner machen, wie zum Beispiel. alte Steinfiguren, Wasserspiele, handbemaltes Landhausgeschirr, Klangobjekte für den Garten, Feuerschalen, Hängematten, handgetöpferte Terrakotta, exklusive Gartenmöbel, Obeliske, Rankhilfen, handgearbeitete Mode, Schmuckunikate und vieles mehr.Heil- und Giftpflanzen, Kräuter, Palmen, Seerosen, Orangenbäume, Lavendel, und natürlich Rosen, Rosen, Rosen verwöhnen die Sinne und Blütensalate, Fisch- und Käsespezialitäten, Weine, Fruchtcocktails und anderen Köstlichkeiten den Gaumen.Die „Pflanzendoktoren beraten Sie bei allen Fragen „rund um das Gedeihen Ihrer Pflanzen“.Die Besucher können kostenlos einen kleinen Handwagen ausleihen, ihre Einkäufe in einem extra Zelt zwischenlagern oder bei schweren Gegenständen vom Lieferservice zum Auto Gebrauch machen.Kein Bargeld dabei? Kein Problem: Einfach mit EC-Karte und Geheimzahl am EC-Cash Gerät direkt auf dem Gelände Geld abheben.Auf dem Gelände herrschen Maskenpflicht und die AHA-Regeln. Der Eintritt ist ohne Testpflicht, ohne Impfpass, ohne Terminreservierung und Registrierung möglich.Das ECHO verlost 10 mal 2 Freikarten für die Veranstaltung. Einfach eine E-Mail schreiben an redaktion@langenhagener-echo.de. Einsendeschluss ist der 31. Juli.Weitere Inormationen beim Veranstalter ECM GmbH, Hofgarten 1, 29342 Wienhausen, Tel. 05149 – 987873, Fax -987874, E-Mail: info@schloss-romantik.de, www.schloss-romantik.de