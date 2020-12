Friedrich Beck berät in der Wedemark

Verlässliche Versichertenberatung als Ehrenamt

Wedemark. Kompetente Unterstützung vor Ort: Rund 2.600 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich als Versichertenberaterin und -berater bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Die „Helfer in der Nachbarschaft“ erteilen auch während der Corona-Pandemie bundesweit Auskünfte zu allen Fragen der Rentenversicherung, helfen dabei, Leistungen der Rentenversicherung zu beantragen und das Versicherungskonto auf den neuesten Stand zu bringen. Zum heutigen Internationalen Tag des Ehrenamtes bedankt sich die Deutsche Rentenversicherung Bund für diesen persönlichen Einsatz.Einer der Versichertenberaterinnen/Versichertenberater ist Friedrich Beck aus Mellendorf. In der Corona-Pandemie berät er grundsätzlich telefonisch. „Unsere Beratung ist und bleibt auch in der Pandemie ein verlässliches Bindeglied zwischen der Rentenversicherung und den Versicherten, Rentnerinnen und Rentnern, sagt Versichertenberater Friedrich BeckSo wurden in diesem besonderen Jahr über 1,2 Millionen individuelle Beratungen und rund 211.000 Rentenanträge durch die Versichertenberaterinnen und -berater der Deutschen Rentenversicherung Bund aufgenommen. Der Service wird kostenlos angeboten.Die ehrenamtlichen Berater sind selbst Versicherte oder Rentner. Gewählt werden sie von der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund, die sich zu gleichen Teilen aus Vertreterinnen und Vertretern von Versicherten und Arbeitgebern/Arbeitgeberinnen zusammensetzt. Wer selbst Lust hat, zu einem „Helfer in der Nachbarschaft“zu werden, kann sich unter deutsche-rentenversicherung.de/ehrenamt schlau machen.