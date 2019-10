Fritz Dannemann gestorben

Als Rat- und Ortsratsmitglied viel bewegt

Abbensen (awi). Er war 14 Jahre lang Ortsbürgermeister im Ortsratsgebiet Wedemark 1 (Abbensen, Negenborn, Duden-Rodenbostel) und mit Unterbrechung 20 Jahre Gemeinderatsmitglied. Am vergangenen Sonntag ist Fritz Dannemann aus Negenborn nach langer Krankheit im Alter von 71 Jahren gestorben. Er hatte seine Ecken und Kanten, doch er hat auch was bewegt. Das bescheinigten Fritz Dannemann noch zu Lebzeiten sowohl seine Parteikollegen von der CDU, als auch die von den anderen Parteien, mit denen er jahrelang in den politischen Gremien der Wedemark zusammengearbeitet hat. Auch sein letztes Projekt, die neue Bushaltestelle im Fachwerkstil an der Kapelle in Negenborn hat er bei 30 Grad Hitze Schulter an Schulter mit Peter Reuter von der SPD gestemmt. Seit 1971 ist Dannemann CDU-Mitglied. In den Ortsrat Abbensen-Negenborn-Duden-Rodenbostel wurde der Negenborner im Oktober 1985 gewählt. Und gehörte ihm mit einer kurzen Unterbrechung knapp 25 Jahre an, bis er im Dezember 2014 aus gesundheitlichen Gründen auf eigenen Wunsch verabschiedet wurde. 1988 wurde er Ortsbürgermeister und blieb das bis Mitte 2001. Dann gab er das Amt ab, weil er zum Ratsvorsitzenden im Gemeinderat gewählt wurde. Im Gemeinderat war Dannemann von 1987 bis 2010 mit einer zweijährigen Unterbrechung, als er seine kranke Frau pflegte. In den 90er Jahren arbeitete der Negenborner zwei Jahre im Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes mit, von 1995 bis 2010 war er im Vorstand der CDU Brelingen/Negenborn. „Ich habe gegen die Klärschlammdeponie in der Negenborner Kieskuhle gekämpft, habe im Ort Geld gesammelt, damit wir uns einen Rechtsanwalt leisten konnten und wir haben Erfolg gehabt“, erzählte Dannemann in einem Gespräch mit dem ECHO anlässlich seiner Verabschiedung aus dem Ortsrat vor fünf Jahren. Zusammen mit Jochen Haselbacher hat er um den Radweg Brelingen-Negenborn gekämpft und sich durchgesetzt. Und das Gleiche hat er einige Jahre später auch für den Radweg Negenborn-Abbensen durchgezogen. Maßgeblich war er am Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Negenborn beteiligt – in Theorie und Praxis. „Ich habe zusammen mit dem Architekten die Bauleitung gemacht und vor dem Gemeinderat versprochen, dass der Bau auch fertig wird. Außerdem habe ich die meisten Maurer- und Putzarbeiten geleistet, die vielen Fliesen besorgt und auch mit einem Kollegen zusammen verlegt und gefugt. Die Kosten für den Kollegen habe ich übernommen. In dem Haus ist der erste Jugendraum entstanden, ebenso zwei Feuerwehrgaragen und ein Schulungsraum mit Toiletten für die Feuerwehr, zusätzlich ein Dorfgemeinschaftsraum für alle Negenborner Vereine und Mutter-Kind-Gruppen, außerdem ein Schießraum für den Schützenverein. Dieses Haus hat mich viel Nerven und Arbeit gekostet“, erinnerte sich Dannemann damals. Auch für den Bau des Rodenbosteler Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses setzte er sich engagiert ein, ebenso für den Abbenser Festplatz. In den 90er Jahren war der Politiker auch einige Jahre Vorsitzender des ESC Wedemark und zudem viele Jahre für den Negenborner Schützenverein aktiv, zuerst als Jugend- und Schießsportleiter, dann viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender. 2011 wurde Fritz Dannemann die Ehrennadel der Gemeinde Wedemark verliehen.