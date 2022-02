Frühlingsstrauß für die Gewinner

Valentinstag-Gewinnspiel bei EDEKA Lüders

Wedemark. Für den Valentinstag hatte sich das Floristik-Team von EDEKA Lüders etwas Außergewöhnliches einfallen lassen, denn in den drei Märkten in Elze, Wennebostel und Großburgwedel gab es nicht nur außergewöhnliche Sträuße für außergewöhnliche Frauen, sondern auch ein außergewöhnliches Gewinnspiel. Herauszufinden war, was die Grundlage für ein abgebildetes Blumenbukett bildete. Zu gewinnen gab es einen tollen bunten Früh- lingsstrauß im Wert von 30 Euro in jeder Filiale. Am Dienstag war nun die Übergabe der Sträuße an die freudig überraschten Gewinner. In Burgwedel war das Jutta Heine, die ihre Blumen von Floristin Ekaterina Kaufmann entgegennahm. In der Wedemark überreichte Floristin Julia Biene einen Strauß an Gewinner Frank Rodewald, und Floristin Michelle Brinkmann und Floristin Andrea Bernd aus Elze an Gewinnerin Kathrin Monpetain und ihre Tochter. Die Freude auf allen Seiten war groß.