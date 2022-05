Für ein Jahr nach Afrika

Gefördertes Freiwilliges Internationales Jahr mit OSDA

Wedemark. Ab August 2023 bietet der Verein OSDA wieder Einsatzplätze im weltwärts Programm in Ghana an. Gemeinsam mit dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen geht es in Länder des Globalen Südens wie zum Beispiel Ghana, Malawi, Togo oder Tansania. Die Freiwilligen lernen, über ihren eigenen Schatten zu springen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und sich neue Erfahrungsräume zu erschließen. Auch die Partnerorganisationen in den Ländern des Globalen Südens freuen sich über jungen Menschen, die sich mit viel Neugier und Motivation einbringen wollen. So gibt es die Möglichkeiten an Schulen Nachmittagsaktivitäten wie Musik- oder Sport-AGs anzubieten, an lokaler Gemeinwesenarbeit mitzuwirken, Theater zu spielen oder in der internationalen IT Welt mitzuarbeiten. Die Angebote der Partnerorganisationen sind vielfältig und bieten neben der Mitarbeit viele interkulturelle Erfahrungen, die die Freiwilligen nach ihrer Rückkehr in Deutschland wieder einbringen können. OSDA ist schon seit vielen Jahren in der deutsch-ghanaischen Partnerschaftsarbeit tätig. Mitbringen sollten die Freiwilligen unter anderem Interesse und Fähigkeit sich auf die Gegebenheiten vor Ort einzulassen, einen Haupt- oder Realschulabschluss möglichst mit abgeschlossener Berufsausbildung, Fachhochschulreife oder Abitur und gute Kenntnisse einer Sprache im Gastland. Auch mit einem Bachelor oder Master Abschluss ist ein Freiwilligendienst möglich!Bewerbungen können über die Website www.welten-wechsler.de noch bis zum 27. Mai diesen Jahres abgegeben werden oder direkt per Email an weltwaerts@vnb.de gesendet werden. Das Team von OSDA freut sich auf Bewerbungen aus der Wedemark, Langenhagen und Umgebung. Das Programm „weltwärts“ wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziell gefördert.