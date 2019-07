Für neue Jacken

Dorfflohmarkt Elze spendet an Schützenverein

Elze. Beim diesjährigen Mittsommerfest des Schützenvereins Elze konnten die Organisatoren des Dorfflohmarktes Elze, Myriam Lentz und Jürgen Benk, den Schützen eine stattliche Spende übergeben. Der fünfte Dorfflohmarkt in Elze hatte in diesem Jahr wieder einen Überschuss erwirtschaftet, der, wie bereits in den Jahren davor, einem örtlichen Verein gespendet wurde. Sichtlich erfreut war der zweite Vorsitzende Mark Meybauer, der den Betrag entgegennahm. Er konnte gleich berichten, dass diese Summe für neu angeschaffte Jacken der Schützenjugend verwendet wird. Der nächste Dorfflohmarkt in Elze findet wieder im Frühjahr 2021 statt.