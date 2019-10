Gänse fix und fertig aus Hellendorf

Koch-Service-Schmidt bietet wieder leckeren Festschmaus zur Abholung

Hellendorf (st). Hartmut Schmidt vom Koch-Service-Schmidt aus Hellendorf möchte die Erfolgsserie aus dem vergangenen Jahr wiederholen: In Kooperation mit Martin Schönhoff, der seinen landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit Hofladen in Hellendorf hat und die Gänse liefert, bietet Hartmut Schmidt auch in diesem Jahr wieder seinen Gänsebraten-Service. „Ich veredele die Gänse und meine Kunden holen sie in eigenen Behältern ab“, erklärte der 49-jährige Koch. Hartmut Schmidt blickt auf 34 Jahre Berufserfahrung zurück. Bei der Vorbereitung der Gänsebraten wird er von Ehefrau Karina sowie den Töchtern Julia und Anika tatkräftig unterstützt. Der Gänse-Festschmaus kann mit kompletten Gänsen oder auch fachgerecht zerlegt bestellt werden. „Wir bieten Gänse mit einem Gewicht von vier und fünf Kilogramm an“, so Hartmut Schmidt. Dazu kommen klassischer Rotkohl, Kartoffelklöße, Bratapfel und Gänsejus – alles hausgemacht und wohl abgeschmeckt. Der Kunde hat dann alles fix und fertig auf dem Tisch. Das diesjährige Gänse-Angebot bietet zwei Varianten: Gans nur mit Sauce und Gans „komplett“ mit Bratapfel, Klößen, Rotkohl sowie Sauce. „Die Kooperation mit Martin Schönhoff im vergangenen Jahr hat sich bewährt. Unsere Kunden waren sehr zufrieden. Das motiviert zum Weitermachen“, erklärte Hartmut Schmidt seine Motivation zur erneuten Festschmaus-Zubereitung. Koch-Service-Schmidt nimmt Gänse-Bestellungen ab sofort unter Telefon (0 51 30) 46 43 entgegen. Die Abholung der bestellten Speisen ist ab dem 1. November beim Koch-Service-Schmidt in Hellendorf, Mellendorfer Kirchweg 23, möglich. Hartmut Schmidt bietet seine Kochdienste auch über das ganze Jahr an. „Wir kochen vor Ort und bringen das passende Equipment mit.“ Alle Infos unter www.koch-service-schmidt.de.