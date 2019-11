Neues Format von WedeJam kommt an

Mellendorf. Das war ein gelungener Auftakt in das neue Format des WedeJams. Eine tolle Band, viele motivierte Musiker zum Jammen und ein toller Zuschauerzuspruch. Wie gut, dass das Spendencafé vorgesorgt hatte und wohlweislich schon im Vorfeld mehr Essen und Getränke als üblich besorgt hatte. Die Musiker von SaxoFun waren super aufgelegt und präsentierten stimmungsvoll ihr Programm. Über zweimal 30 Minuten begeisterten sie das Publikum, das sich immer wieder mit lautstarkem Applaus bemerkbar machte. Natürlich kam das improvisierte Zusammenspiel aller Musiker nicht zu kurz. „Hier kam wirklich jeder auf seine Kosten und das verlangt nach mehr", so Sven Jagata als Organisator des WedeJams.Nach dem WedeJam ist vor dem WedeJam. Wer als Einzellkünster oder Band beim nächsten WedeJam am 16. November dabei sein möchte, der meldet sich einfach bei Sven Jagata, Telefon (01 72) 7 54 83 90 oder E-Mail sven.jagata@kk-hannover.de oder einfach über das Formular auf der Homepage unter www.wedejam.de. Ort der Veranstaltung ist immer das Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf.