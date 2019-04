Gelungener Saisonstart für die Voltis

Justus Schuckert startete auf Chianti Classico in der Prüfung S-Einzel und erzielte mit einer 6,9 den zweiten Platz .Das Juniorduo erzielte den vierten Platz auf „Dexys Midnight Runner“. Enna Schubert und Carolin Depping hatten bei ihrer „Flowerpower-Kür“ einen Sturz und fanden dann nicht zurück in den Kürfluß- so dass sie sich leider nicht ganz vorne platzieren konnten.Die diesjährige „Children Trophy“ Voltigiererin vom RVC Wedemark, Lisbeth, startete erstmalig in dieser Leistungsklasse. Auf „Dexy“ erreichte sie Platz vier.