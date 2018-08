Gelungenes Sommerfest

100 Elzer und Mellendorfer feiern zusammen

Elze. Bei strahlendem Hochsommerwetter trafen sich über 100 Elzer und Mellendorfer Bürger zum sechsten gemeinsamen Sommerfest an der Alten Schule in der Poststraße in Elze. Fetzige Rhythmen durch die Gruppe „Percussion Tonal“ der Musikschule Wedemark, weinselige Lieder der Chorgemeinschaft Elze sowie jazzige Klänge von Matthias Mölle auf dem E-Piano sorgten für ausgelassene Stimmung. Für das leibliche Wohl sorgten wie gewohnt das reichhaltige Kuchenbüfett des DRK Elze, leckere Grillspezialitäten von der Schlachterei Dettmers mit Baguette von Springhetti sowie reichlich Bier, Wein und nichtalkoholische Getränke. Alle waren sich einig: ein gelungenes Fest! Auf ein Neues im nächsten Jahr.