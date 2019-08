Gemeinde sagt Ehrenamt Danke

Messe präsentiert Vielfalt an Engagement

Mellendorf (er). Ein Tag voller Superlative: großartige Menschen, großartiger Standort, großartiges Wetter. Die Ehrenamtsmesse am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz des famila-Marktes hat bei über 30 Ausstellern zu informativen Angeboten geführt. Viele Gruppen, die unter dem Dach der Freiwilligen Agentur im Mehrgenerationenhaus (MGH) in der ehemaligen Berthold Otto Schule, am Gilborn 6 ein zu Hause gefunden haben, haben sich präsentiert. Dazu wurden extra zwei Reihen Parkplätze gesperrt. So konnten sich die Pavillons gut in einer Reihe aufstellen und der interssierte Besucher musste nur noch genügend Zeit mitbringen, um sich bei den vielen Organisationen, die ehrenamtlich tätig sind, zu informieren.Dabei ging es von Klein bis Groß, Sportangeboten, Freizeitorganisationen, Selbsthilfegruppen für die unterschiedlichsten Krankheiten und über allem das Motto der Freiwilligen Agentur: „Macht was ihr wollt- wir helfen euch dabei!“ Gruß- und Dankesworte des Bürgermeisters Helge Zychlinski eröffneten den Tag: „Wir sind als Gemeindeverwaltung froh, so viel Ehrenamt zu haben. Die Arbeit, die mit so viel Leidenschaft und Engagement ausgeführt wird, kann nicht durch Hauptamt aufgefangen werden. Im Sinne der Kollegen aus dem Rathaus: Dank an das Ehrenamt!“ Weiter wurde festgestellt, dass Vereine teilweise keinen Vorstand mehr finden, aber die Tendenz nun zu Gruppenbildung geht, auch bei der Organisation hilft die Freiwilligenagentur. Daniel Diedrich, Leiter der Freiwilligenagentur: „Es gibt nichts Kostbareres als Lebenszeit zu verschenken. Eine der wertvollsten Arbeiten, die wir haben.“ Besonderer Dank galt der Ebeling-Bühne und Max, der wöchentlich etwa 20 Stunden Technikarbeiten im MGH freiwillig, neben der Vorbereitung für das Abitur absolvierte. Famila Leiter Jens Luxat freute sich über die vielen Angebote und wünschte der Veranstaltung einen vollen Erfolg.Einige Beispiele der Stände die sich präsentierten waren „emilie“. Das Familienzentrum bietet ein vielfältiges Angebot für Kinder, Eltern, Großeltern oder Ratsuchende. Hilfe und Tipps gibt es in der Kindertagesstätte St. Georg in der Krausenstraße. Dort gibt es demnächst von Dorothee Pries das Angebot „Kochen wie früher“. Es sollen eine Hochzeitssuppe, falscher Hase oder Senfeier zubereitet werden. Weitere Ideen, wie etwa ein Spanisch Kurs schon für die Kleinsten, sind schon im Gespräch. Angebote können gern gemacht werden, bei der Umsetzung hilft Anke Cohrs, Tel. 05130 6090841.Die Pfadfinder standen mit einem Informationszelt. Seit 25 Jahren schaffen sie für über 50 Jugendliche und Kinder Freizeitangebote in der Wedemark und darüber hinaus Sie treffen sich an der Katholischen Kirche in Mellendorf. Es gibt dort vier Gruppen mit jeweils zehn bis 15 Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 20 Jahren. Freizeiten und Aktivitäten schweißen die Jugendlichen zusammen.Bei der Selbsthilfegruppe pinke Zitronen haben sich junge Frauen zusammengeschlossen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Seit April 2017 wird der eigetragene Verein von Nicola Jahnke geleitet. Sie treffen sich monatlich und machen viele Aktionen zusammen. Zum Beispiel wird Drachenbootkanu gefahren und in dieser Disziplin waren sie dieser Jahr dreifacher Europameister. Gewonnen haben sie gegen acht Teams aus Spanien, Schweden, England und Deutschland. Akut erkrankte treffen sich alle zwei Wochen im Café Mezzo in Hannover. Der Kontakt kann auch über die E-Mail Adresse vorstand.pinkezitronen@web.de hergestellt werden.Der DLRG hat sich mit seinen Aktivitäten vorgestellt. Sie bieten im Sommer zwei Mal wöchentlich im Spaßbad Wedemark und im Winter einmal wöchentlich im Hallenbad Schwarmstedt Kurse und Aktivitäten an. Sie geben nicht nur Kurse bis zum Rettungsschwimmer sondern besprechen auch Knotentechniken, Eisrettung oder Kartenkunde. Das Vereinsheim ist auf dem Gelände des Spaßbads. Informationen können unter der Telefonnummer 05130 9287580 erfragt werden.Angebote für Suchtkranke sind auch unter dem Dach der Freiwilligenagentur zu finden. Die Freie Selbsthilfegruppe Bissendorf bietet Hilfe bei gemeinsamen Angeboten montags in den Nebenräumen der Mehrzweckhalle in Bissendorf oder außerhalb der Treffen. Die Suchtkrankenhelferin Christiane Falk ist unter der Nummer 172 9254 658 zu erreichen. Angebote für direkte oder indirekte Betroffene finden im MGH jeden zweiten Montag im Monat von 17 bis 18 Uhr statt.Das Ende der Veranstaltung fand sehr pünktlich mit der Verlosung der Preise statt. Eine Ralley hatte mit mehreren Frage zu erhöhter Aufmerksamkeit an den Ständen geführt. Nette Worte des Dankes kamen von Daniel Diedrich: „Ich bin so stolz auf euch!“ Für die gesamten Aussteller bedankte sich Anna Beckmann von den Senioren-Engeln bei dem Organisationsteam. Ein gelungener Tag, bei sommerlichen Temperaturen und herzlicher Stimmung ging zu Ende.