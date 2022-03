Geschäftsleute wollen helfen

Großzügige Spende für Menschen aus der Ukraine

Mellendorf. Über eine großzügige Geldspende der Geschäftstreibenden aus der „Fachwerkzeile“ in Mellendorf hat sich Mellendorfs Ortsbürgermeisterin gefreut. „Wir wollten auch helfen, wussten aber nicht so genau an wen wir uns wenden sollen, da hatte ich die Idee Jessica Borgas anzurufen“, äußert sich der Inhaber des Ristorante Italiano, Ali Gürcin. Die Ortsbürgermeisterin hat daraufhin Kontakt zu Daniel Diedrich vom Verein „Miteinander.Wedemark“ aufgenommen und gemeinsam haben sie die Idee entwickelt, dass das Geld dem Verein gespendet wird und davon Aktionen für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine ermöglicht werden sollen. „Ideen haben wir viele, so ist zumBeispiel ein gemeinsames Fest möglich, oder wir organisieren verschiedene Ausflüge", gibt Daniel Diedrich an. „Hauptsache wir können den Kindern ein kleines Lächeln auf das Gesicht zaubern, nach allem Furchtbaren was sie erlebt haben“, sind sich Borgas und Diedrich einig. Beide bedanken sich ganz herzlich bei den Spendern Silke Hanebuth von „Silke Hanebuth Immobilien“, Maik Denecke vom „Sachverständigen- und Planungsbüro Maik Denecke“, Jule Böhle von „Das Malcafé“, Susanne Hartwig von der „Goldschmiede Susanne Hartwig“, Peter Michel vom Fahrradgeschäft „Pedalo“, Ina Dohle von „Petit Beauty“, sowie Ali Gürcin vom „Ristorante Italiano“. Den Spendern ist es eine Herzensangelegenheit den Menschen die so viel durchmachen mussten zu helfen. „Wir sind froh und glücklich, dass wir einen kleinen Beitrag leisten können“, sind sie sich alle einig.