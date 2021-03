Glänzend in den Frühling

Aktuelle Schmucktrends in Karin' Schmucklädchen

Mellendorf(bs). Der Frühling ist die Zeit der Lebensfreude. Mit Blick auf die durch Corona bedingten Einschränkungen ist es um so wichtiger, dieser Lebensfreude durch besondere Accessoires Ausdruck zu verleihen. „Die neuen Schmuckkollektionen machen jeden einzelnen Tag ein wenig glänzender“, freut sich Kristin Kurz, Geschäftsführerin von Karin's Schmucklädchen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Jörg Bierbaum leitet sie die Filialen in Großburgwedel, Von-Alten Straße 6 und in Mellendorf, Am Langen Felde 5.Sowohl über die Homepage karins-schmucklaedchen.de wie über den Link www.mytrends.store/karins-schmucklaedchen , lassen sich die funkelnden Neuheiten bewundern und käuflich erwerben. Außerdem gibt es in den Schaufenstern der beiden Filialen viele schöne Schmuckstücke und sehr interessante Uhren, die nach telefonischer Vereinbarung an der Türen der Schmuckgeschäfte abgeholt und bezahlt werden können.Moderne Designs, aufregende Formen und edle Materialien zeichnen die neuen Schmucktrends aus: Ringe aus Gelb-, Rosé- oder Weißgold mit farbigen Solitärsteinen sowie Silberringe in neuer Breite mit Steinen in allen Farben des Regenbogens. Gliederketten und Armbänder liegen auch 2021 voll im Trend. Ohrstecker und Kettenanhänge in warmen Goldtönen oder in strahlendem Silber, mit ineinander greifenden Elementen, sind immer ein Hingucker.Pure Lebensfreude vermitteln auch die neuen Armbanduhren in leuchtenden Frühjahrs- und Sommerfarben. Darüber hinaus zählen eckige Formen sowie Uhren mit ungewöhnlich gestalteten Zifferblättern zu den Highlights der neuen Saison. „Armbanduhren unterstreichen den Stil ihrer Träger. Wir beraten gern bei der Auswahl“, erklärt Kristin Kurz. Auch wenn Karins Schmucklädchen wegen der Pandemie nicht öffnen darf, steht der bekannt gute Service den Kundinnen und Kunden weiterhin zur Verfügung. Montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr können Reparaturen gebracht beziehungsweise abgeholt, aber auch Artikel aus dem Schaufenster gekauft werden. Für Fragen und Terminvereinbarungen steht das Team in Burgwedel unter Telefon (05139) 69 62 37 (mobil 0157-37877297) und in Mellendorf unter (0 51 30) 45 20 (mobil 0157-37877296) gern zur Verfügung.