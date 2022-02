Grundschüler legen schon mal vor

Sechs Kinder aus Bissendorf haben bereits fleißig Müll gesammelt

Bissendorf (awi). Wenn die Müllsammelaktion des Verschönerungsvereins Bissendorf heute offiziell startet und in den nächsten Tagen viele Bissendorf alleine oder in Kleingruppen damit beschäftigt sind, Unrat im Dorf und der Feldmark aufzulesen und korrekt zu entsorgen, haben sechs fleißige Bissendorfer Schüler schon mal vorgelegt: Angeregt durch die Wald-AG in der Grundschule Bissendorf, haben die Viertklässler bereits am letzten Wochenende fleißig Müll gesammelt und auf eigene Initiative mit zwei Bollerwagen 16 Müllsäcke mit Müll aus einem Waldstück in Bissendorf gefüllt. Im aktuellen ECHO vom 12. Februar hatten sie den Aufruf des Verschönerungsvereins gelesen und möchte ihre eigene Aktion gerne als Anregung für weitere Müllsammler verstanden wissen.Die Kinder betonen, dass sie sehr erstaunt waren über die Müllmengen im Wald: von Autoreifen, über Plastikflaschen, Glasflaschen, Metall und vieles mehr. Außerdem haben sie bei der Aktion noch ein paar Lurche gerettet, die auf dem Müll herumirrten. Die Eltern haben ihre Sprösslinge selbstverständlich beim Abtransport und der Entsorgung des Mülls unterstützt und sich dann ans ECHO gewandt, mit der Bitte, die Aktion beispielhaft zu erwähnen, damit möglichst viele dem Aufruf des Verschönerungsvereins in den nächsten Tage Folge leisten. Die Säcke dazu gibt es nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer (01 77) 2 66 08 73 bei Bianca Reinitz, Im Tannengrund 17, oder unter (01 76) 72 83 49 56 bei Anja Löbbecke, Kuhstraße 17A. Abgegeben werden können die gefüllten Säcke am Nachmittag oderAbend des 1. März am Parkplatz an der Scherenbosteler Straße an der Südseite der Kita „Güldner Winkel“. Am 2. März holt aha die Säcke dann ab.