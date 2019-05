Gymnasium ehrt Mathematiker-Nachwuchs

37 Schüler sprangen beim Känguru-Wettbewerb in die Preisränge

Mellendorf (awi). Beim weltweiten Känguru-Mathematik-Wettbewerb haben sich am Gymnasium Mellendorf diesmal soviele Schüler eine Auszeichnung verdient, dass es im Klassenraum, in dem die Preisverleihung stattfand, eng wurde. Mathelehrer, der zusammen mit seiner Kollegin Tina Kolodinsky für die Organisation vor Ort verantwortlich zeichnete, gab zu, dass man mit einem so guten Abschneiden gar nicht gerechnet haben, freute sich darüber aber sichtlich. Auch Schulleiterin Swantje Klapper war stolz auf ihre Schüler. „Ihr seid die Besten dieser Schule" betonte sie bei der Urkundenübergabe und meinte: „Ich hoffe, dass euch die Mathematik so begeistert, dass ihr alle den Leistungskurs wählt!" Mathematik brauche man im Leben überall, so die Schulleiterin. Insgesamt waren am Gymnasium 382 Schüler angetreten, für 37 aus Klasse fünf bis zehn gab es Urkunden und erste bis dritte Preise. Zwei Schülerinnen, Anna Wirth aus der 5a und Mia Papke aus der 6d, wurden für besondere Leistungen in ihrem Jahrgang noch mit einem Zusatzpreis ausgezeichnet.Erste Preise verdienten sich Adrian Kaulfürst (5b), Mia Papke (6d), Elias Meissner (7a), Felix Böttcher (9c), Jonas Drenkow (9c) und Piet Ostendorp (9c). Zweite Preise gingen an Charlotte Schimmels, Anna Wirth, Noah Weber, Nina Gähme, Fabian Gärtner, Gabriel Luczyk, Silja Debuan, Helene Kleine-Borgmann, Leon Niemann, Hannes Behling und Simon Hardeweg. Über dritte Preise freuten sich Liska-Riana Büttner, Leni Kakuschke, Finn Mysegades, Lars Hefer, Liam Franke, Mark Müller-Thanisch, Elena Henkel, Matilda Werner, Jamin Sommer, Anton Tepe, Steven Beck, Leo Klipphahn, Reneé Garbe, Matti Edeling, Jonathan Reil, Jette Künnmann, Peter Schröder, Anton Höring, Lucas Bertram und Lennart Robens.