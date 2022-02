Hallenbad kurz vor Wiedereröffnung

Schwimmunterricht hat Vorrang, doch auch Badegäste sind willkommen

Schwarmstedt (awi). Aus den Zuläufen an den Seiten sprudelt seit Montag das Wasser ins 500 Kubikmeter fassende Schwimmbecken im Hallenbad in Schwarmstedt und signalisiert den sehnsüchtig darauf wartenden Schwarmstedtern – und auch vielen Wedemärkern: Bald ist es soweit. Nach knapp zwei Jahren sanierungsbedingter Schließung wird das Bad im März wiedereröffnet. Auf den Tag will sich Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs zwar noch nicht festlegen, aber man werde nicht darauf warten, dass ein Politiker Zeit habe, ein rotweißes Band durchzuschneiden. Sobald die offizielle Bauabnahme erfolgt sei und das Gesundheitsamt grünes Licht gebe, würden sich die Türen öffnen, verspricht Gehrs: „Und wenn die Snackautomaten im Eingangsbereich, die künftig die Cafeteria ersetzen sollen, dann noch nicht da sind, ist mir das auch egal.“ Knapp drei Millionen Euro hat sich die Samtgemeinde die Sanierung ihres Bades, das so alt ist wie sie selbst (gegründet 1974) kosten lassen. Eine weitere Million Euro hat der Bund dazugegeben, bedankte sich Gehrs noch einmal in Richtung des SPD-Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil, der sich für die Schwarmstedter stark gemacht habe. Wie bei allen Sanierungsvorhaben hatte es auch beim Hallenbad unangenehme Überraschungen gegeben: Insbesondere die unvermutete Entdeckung der abgängigen Außenwand, nachdem die Verkleidung entfernt war, hatte zu einer Baukostenverteuerung von fast 800.000 Euro geführt. Der Ytong war mit den Jahren porös geworden. Von außen war das nicht zu erkennen gewesen. Investiert wurde zudem in komplett neue Fliesen, Bänke, Sanitäranlagen und vor allem in die Technik: ein nagelneues Blockheizkraftwerk, eine neue Lüftungsanlage und eine neue Wasseraufbereitung.An den Becken selbst – Kleinkindbecken und 25 mal zehn Meter Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken hat sich nichts geändert. Er hätte sich eine Neugestaltung des Kleinkindbereichs gewünscht, doch das sei ohne größere Umbauten nicht machbar gewesen, berichtete Björn Gehrs. Vorrang habe der Schwimmunterricht in diesem Bad, das ein funktionelles und kein Spaßbad sei. Dennoch warteten die Bürger sehnsüchtig auf die Wiedereröffnung, die nun in greifbare Nähe gerückt sei. Einen Tag der offenen Tür zum Schauen ohne Badebetrieb kündigte Gehrs für den 30. oder 31. März an. Dann soll das Bad aber schon einige Tage in Betrieb sein. Der genaue Termin wird kurzfristig über die Presse bekannt gegeben.Zunächst einmal lassen Badleiter Marcel Krüger und die beiden Schwimmmeisterinnen Meike Hattermann und Karina Schlechter das Wasser einlaufen, ganz langsam, nur ein paar Kubikmeter am Tag, die zudem vorgewärmt werden, damit die neuen Fliesen nicht reißen oder sich lösen. Krüger und seine Kolleginnen haben die letzten beiden Jahre im Bauhof gearbeitet. Und wenn auch die Aufgaben dort ebenfalls Spaß gemacht hätten, freuen sie sich doch, jetzt wieder in ihrem ursprüngichen Beruf aktiv werden zu können, verriet Meike Hattermann.Im Bad gibt es noch eine Menge zu tun, bis die ersten Badegäste kommen. Neben den regelmäßigen Wasserproben gilt es die Hygieneparameter auszuarbeiten und den Belegungsplan zu erstellen. Wer möchte kann sich jetzt bereits per E-Mail an hallenbad@schwarmstedt.de wenden, um sein Kind für einen Schwimmkurs anzumelden. Diese Kurse werden vermutlich zwölf bis 15 Stunden umfassen,rund 100 Euro kosten und mit acht bis zehn Kindern pro Kurs besetzt werden. Er sei sehr dankbar, so Björn Gehrs, dass die Sparkasse die Kurse wieder sponsern werde. Auch Elithera Gesundheitszentrum, MTV und Volkshochschule werden wieder Kurse vom Babyschwimmen über Aquafitness bis zu Funktionstraining anbieten. Wie die Preise bleiben auch die Öffnungszeiten so wie vor der Schließung vor zwei Jahren: Montags ist geschlossen, dienstags von 8 bis 20 Uhr, mittwochs von 7 bis 20 Uhr, donnerstags und freitags von 13 bis20 Uhr, samstags geschlossen und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder, die Jahreskarte für Erwachsene 49 Euro.