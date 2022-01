Hanka ist lieb und anhänglich

ITV Grenzenlos sucht Zuhause für kleine Hündin

Schwarmstedt. Hanka wurde in der Slowakei ausgesetzt. Man hat sie auf einem Feld im Dorf bei Košice an einen Baum gefesselt gefunden. Es ist nicht bekannt, wer sie dort gefesselt hat. Sie hatte Kissen, Futternäpfe dabei und es war offensichtlich, dass sie vor kurzem Welpen hatte. Sie wurde am 20. Juli im Tierheim von Košice aufgenommen. Der ITV Grenzenlos möchte ihr helfen und für diese liebe Hündin ein Zuhause finden. Hanka ist seit dem 11. Dezember in einer Pflegestelle in Linsburg. Hanka ist eine liebe sanfte Hündin, die jede Aufmerksamkeit genießt. Sie ist sehr anhänglich und braucht keinen Hunde-Partne. Sie liebt ihre Menschen und schmust gern. Sie mag Spielzeug und jede Aktivität zusammen mit ihren Menschen. Sie beschäftigt sich gern mit Kauknochen. Mit Hunden hat sie keine Probleme. Die kleine Hündin ist einfach zu händeln und auch für Anfänger geeignet. Sie ist stubenrein und benimmt sich im Haus brav, sie zerstört nichts. Draußen geht sie gut an der Leine. Hanka ist perfekt und eine sehr angenehme verlässliche Begleiterin.Hanka ist im Juli 2018 geboren, 39 Zentimeter groß und elf Kilogramm schwer.Sie ist bereits kastriert, gechipt und geimpft. Ein Blutschnelltest auf Reisekrankheiten war negativ. Nun sucht sie ein Zuhause. Interessenten für Hanka melden sich unter Telefon (01 62) 9 80 94 98 oder (01 57( 57 97 38 54.