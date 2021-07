Figurentheateraufführungen im Güldenen Winkel

Bissendorf. Für die Einrichtung Güldener Winkel war es endlich so weit und den Kita- Kinder des Kranichwegs wurden jetzt die seit Mai 2020 versprochene Figurentheateraufführungen von Ulrich Schulz ermöglicht.Auch für Ulrich Schulz war dieser Auftritt wieder etwas Besonderes, denn auch er, der seit 1952 für das Figurentheater lebt und damit Kinder und Erwachsene begeistert, durfte vom 13. März 2020 bis Juni dieses Jahres keine Vorführungen mehr starten.Zu den Hygienestandards gehörte unter anderem, dass die Einrichtungen nicht gemischt werden dürfen, so konnten jeweils 50 bis 60 Kinder je Einrichtung gemütlich auf dem Boden des Gemeindehauses der St. Michaelisgemeinde Platz nehmen und bei dem belebenden Stück „Hast du Angst?“, fragt die Maus spielerisch und durch Mitmachelemente das Gefühl „Angst“ näher gebracht werden.Die Freude war groß, dass es endlich umzusetzen ging und vor allem, dass auch die Vorschulkinder nach einer solch langen Corona- Zeit noch ein wenig Abwechslung im Kindergarten erleben durften, bevor es für sie in den neuen Lebensabschnitt – Grundschule- geht.Der Förderverein strebt an, auch im Herbst für die Einrichtungen solch eine Aufführung zu organisieren und würde sich über finanzielle Unterstützung sehr freuen.