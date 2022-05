Haushaltsplan 2022 ohne Auflagen genehmigt

Kommunalaufsicht der Region hat keine Einwände gegen das Zahlenwerk

Wedemark. Die vom Rat am 28.03.2022 beschlossene Haushaltssatzung 2022 wurde am 17. Mai von der Kommunalaufsicht der Region Hannover genehmigt. Die Verwaltung hatte dem Rat den Haushaltsplanentwurf Anfang Januar dieses Jahres vorgelegt. Nun kann sich die Verwaltung über eine ohne Auflagen erteilte Genehmigung freuen, denn der Haushaltsplan 2022 weist zwar einen Fehlbetrag von 7.714.800 Euro aus, jedoch kann dieses Defizit durch erwirtschaftete Überschüsse in den Vorjahren ausgeglichen werden. Auch in 2022 wird die solide und nachhaltige Haushaltsführung fortgesetzt, was angesichts der andauernden Pandemielage und den fortdauernden kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und deren kaum abschätzbaren mittelfristigen Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen besonders wichtig ist. Im investiven Bereich werden auch in 2022 die Schwerpunkte in der kommunalen Infrastruktur liegen. Bei einem sehr hohen Investitionsvolumen von rund 34,7 Millionen Euro werden Projekte im Bereich der Kindertagesstätten, des Brandschutzes, der Schulen, der Sportstätten, im Abwasserbereich und im Kanal- und Straßenbau umgesetzt werden. Dem Zuwachs bei der Verschuldung auf 77,48 Millionen Euro steht daher ein Vermögenszuwachs von 23,1 Millionen Euro auf 211,3 Millionen gegenüber.Im ordentlichen Bereich stehen Gesamterträgen von rd. 67,8 Millionen Euro Aufwendungen von rund 76,9 Millionen Euro gegenüber, die überwiegend in den Produktbereichen Schule, Infrastruktur, Zentrale Verwaltung, Gebäudemanagement und Soziales und Jugend verursacht werden. Die Hebesätze der Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B bleiben unverändert bei 440 Prozent. Im Vergleich mit den Regionskommunen liegt die Gemeinde Wedemark damit im Bereich der niedrigsten Hebesätze. Auch bei einer guten Haushaltspolitik der Gemeinde Wedemark ist die kommunale Ebene auf eine Unterstützung von Bund und Ländern bei der Kompensation der noch nicht abschätzbaren negativen Auswirkungen der Pandemielage und der Ukrainekrise auf ihre mittelfristige Finanzplanung angewiesen. Mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung und der sich anschließenden öffentlichen Auslegung des Haushaltsplans 2022 tritt die Haushaltssatzung am 8. Juni in Kraft.Die öffentliche Auslegung erfolgt seit 25. Mai und noch bis 7. Juni während der Dienststunden im Rathaus, Fritz-Sennheiser-Platz 1, Raum 1.17. Zusätzlich ist der Haushaltsplan 2022 auf der Website der Gemeinde Wedemark einsehbar.