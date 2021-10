Hennies und Hahn wiedergewählt

Landvolk hat einen neuen Vorstand

Dr. Holger Hennies und Volker Hahn als Vorsitzende wiedergewähltAuf seiner Vertreterversammlung am 3. September 2021 in Burgdorf hat das Landvolk Hannover einen neuen geschäftsführenden Vorstand für die kommenden fünf Jahre gewählt.Dr. Holger Hennies aus Schwüblingsen (Uetze) und Volker Hahn aus Hagen (Neustadt) wurden einstimmig als Vorsitzende des Kreisverbandes wiedergewählt und werden das Landvolk Hannover weiterhin als Doppelspitze gleichberechtigt repräsentieren. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Arnd von Hugo aus Groß Munzel (Barsinghausen).Als weitere Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes hat die Versammlung Christine Heins aus Negenborn (Wedemark), Charlotte Schumacher aus Lüdersen (Springe) und Fred Arkenberg aus Kolenfeld (Wunstorf) gewählt.Das Landvolk Hannover vertritt mit 3.200 Mitgliedern mehr als 90 Prozent der Landwirtinnen und Landwirte sowie Eigentümerinnen und Eigentürmer landwirtschaftlicher Flächen in der Region und der Stadt Hannover.