Hier finden Osterfeuer statt

Ein alter Brauch, um den Winter zu vertreiben und gesellig beisammen zu sein

Wedemark (awi). Zwei Jahre lang hat es in der Wedemark wegen der hohen Inzidenzzahlen der Coronapandemie keine Osterfeuer gegeben. In diesem Jahr lassen es die gesetzlichen Vorschriften wieder zu, die letzte Entscheidung lag jedoch bei den örtlichen Feuerwehren und Veranstaltern, die sie sorgsam abgewogen und aus den unterschiedlichsten Gründen in die eine oder andere Richtung getroffen haben.Hier finden am Osterwochenende Osterfeuer ab:In Abbensen am Ostersonnabend ab 19 Uhr auf dem Osterfeuerplatz Auf dem Feuerrohr, das Feuer wird um 20 Uhr angezündet. Veranstalter ist die freiwillige Feuerwehr Abbensen. Für das leibliche Wohl wird laut Ortsbrandmeister Hartmut Jagau „besonders gut gesorgt". Anmeldungen für Baumschnitt-Abholungen bei Hartmut Jagau unter Telefon 0 5072 824. Brennmaterial kann am Ostersonnabend von 9 bis 14 Uhr angeliefert werden.In Elze wird das Osterfeuer am Ostersonntag zwischen 18.30 und 19 Uhr entzündet. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr auf der Festwiese neben dem Gasthaus Goltermann. Veranstalter ist auch hier die Freiwllige Feuerwehr. Brennmaterial kann am Ostersonnabend von 9.30 bis 12.30 Uhr angeliefert werden.In Meitze treffen sich die Dorfbewohner am Ostersonnabend ab 18 Uhr auf der Feuerwehrwiese am Kapellenweg. Veranstalter ist die Ortsfeuerwehr. Es gilt eine Maskenpflicht an den Verkaufsständen und in den Innenräumen. Das Osterfeuer wird gegen 19.45Uhr durch die Jugendfeuerwehr entzündet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Karfreitag kann brennbares Grüngut von 9 bis 11.30Uhr am Gerätehaus angeliefert werden.In Negenborn richtet der Traditionsverein Negenborn das Osterfeuer am Ostersonntagab 19 Uhr in der Kieskuhle Papenburg aus. Das Feuer wird um 20 Uhr angezündet.In Resse wird das Osterfeuer durch die Ortsfeuerwehr Resse am Ostersonnabend um 19 Uhr auf dem Schützenplatz an der Osterbergstraße entzündet. Brennmaterial kann am Ostersonnabend von 10 bis 15 Uhr angeliefert werden, bitte keine Wurzeln oder ganze Stämme.In Berkhof, Brelingen, Bissendorf, Gailhof, Hellendorf, Mellendorf, Oegenbostel, Scherenbostel und Wennebostel wird es in diesem Jahr kein Osterfeuer geben.Das Osterfeuer ist ein alter Brauch, der erstmals im 16. Jahrhundert belegt wurde, soll aber als heidnischer Brauch schon auf die Bronze- und Eisenzeit zurück gehen.Das Osterfeuer dient eigentlich dazu, den Winter zu zu vertreiben, sollte aber früher auch reinigend wirken und die Fruchtbarkeit der Erde sichern. Zu diesem Zweck verteilte man nach dem Osterfeuer auch die Asche auf den Feldern. Das Osterfeuer ist aber auch eine willkommene Gelegenheit für ein geselliges Beisammensein am offenen Feuer.