Hochzeit mit Pferd

Voltigierpferd Karlchen gratulierte Lisa und Jan

Bissendorf (awi). Als Überraschungsgratulant bei der standesamtlichen Trauung von Lisa Käsebieter und Jan-Thorsten Blanke in Bissendorf tauchte Voltigierpferd Flying Dutchman, von allen nur Karlchen genannt, auf dem Amtshof auf. Da Lisa seit über zehn Jahren im RVC Wedemark engagiertes Mitglied ist und ihr treuer Begleiter Karlchen ihr selten von der Seite weicht, nahm er natürlich auch an Lisas und Jans großem Tag teil– zünftig mit einem Blumenkranz geschmückt. Der Hochzeitstrubel konnte das erfahrene Turnierpferd nicht aus der Ruhe bringen. Und es war ordentlich was los auf dem Amtshof, denn auch die Feuerwehr Bissendorf war vertreten, da Jan aktiver Feuerwehrmann ist.