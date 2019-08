„Hotelprojekt“ an der Kirche eröffnet

NAJU-Aktionstag mit großem Insektenhotel, Lehmpfütze und Eichenpfählen

Mellendorf (st). „Vielen Dank an die Kirche, dass sie die Fläche zur Verfügung gestellt hat. Wir sind glücklich, dass wir dieses Kooperationsprojekt hier durchführen konnten“, erklärte die Betreuerin der Kinder- und Jugendgruppe der NAJU Wedemark Beate Butsch am Freitagnachmittag an der evangelischen Kirche St.-Georg in Mellendorf. Dort, auf einem Kirchengrund-Rasenstück neben der Wedemarkstraße, präsentiert sich seit dem NAJU-Aktionstag ein großes Insektenhotel mit einer Lehmpfütze als Baustoffquelle für Wildbienen und drei Eichenpfählen, die als Totholz zu den lebendigsten Lebensräumen der Natur gehören. Vielen Insekten dient Totholz als Nahrung, Versteck oder auch Baumaterial. Die unteren Enden der Holzständer für das Insektenhotel wurden angekokelt, um sie haltbarer zu machen und vor Fäulnisbildung im Boden zu schützen, erzählte ein jugendliches NAJU-Mitglied. Für das Kooperationsprojekt „Insektenhotel“ hat die Kirche neben dem Grundstück auch noch eine Geldspende für Material zur Verfügung gestellt. Sie übernimmt auch die zukünftige Pflege und Entwicklung des neu geschaffenen Wildbienenraums. Dazu gehören unter anderem zwei neu angelegte Blühstreifen sowie eine Magerrasenfläche, die weniger oft gemäht werden soll, um den Insekten als zusätzliche Nahrungsquelle zu dienen. Besonderen Dank richtete Beate Butsch an Alfred Raffius, ehemaliger Biologielehrer und NABU-Mitglied. Er übernahm die umfangreichen und zeitintensiven Vorbereitungsarbeiten für das „Hotelprojekt“. Dazu gehörten Materialbeschaffung, Vorkonfektionierung der einzelnen Elemente sowie die Fertigstellung des Insektenhotels. Erbauer Alfred Raffius hatte die Kinder und Jugendlichen der Naturschutzjugend (NAJU) im NABU gemeinsam mit dem NAJU-Team Beate Butsch und Axel Neuenschwander angeleitet, das Gesamtprojekt „Insektenhotel“ zu gestalten. Pastor Michael Brodermanns erinnerte in einer kurzen Ansprache an die Anfänge des Kooperationsprojekts mit dem NABU-Wedemark – im Beisein von Pastorin Silke Noormann, der „Männergruppe der Kirchengemeinde“, die kräftig mitangepackt hat, sowie Kirchenvorstandsmitglied Dorothee Tauber. „Im Frühjahr dieses Jahres kam unsere Küsterin auf die Idee, mit der Männergruppe zusammen hier einen Blühstreifen anzulegen“, so Michael Brodermanns. Der Kirchenvorstand habe sofort zugestimmt. Das Saatgut wurde vom AGRAVIS Raiffeisen-Markt Mellendorf, dessen Leitung Dorothee Tauber innehat, gespendet. Wenig später habe sich ein Brautpaar dafür entschieden, die Kollekte bei der Trauung für ein Insektenhotel zur Verfügung zu stellen. „Von dem Geld wurde das Material für dieses wunderbare Insektenhotel angeschafft“, freute sich der Pastor und bezeichnete das neue Werk auf dem Kirchengelände als „Augenweide für alle Menschen, die hier vorbeikommen.“