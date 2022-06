Hus Dörtein - 20 Jahre Beauty & Wellness

Kundinnen profitieren von Stephanie Sonnemanns langjähriger Erfahrung

Mellendorf. „Vielen Dank für die vielen Glückwünsche zum 20-jährigen Jubiläum“, Stephanie Sonnemann ist dankbar für langjährige, zufriedene KundInnen. Gerade in der heutigen Zeit ist die Dankbarkeit über ihre erfolgreiche Selbstständigkeit, die vor 20 Jahren im Hus Dörtein begann, sehr groß.Exklusive Jubiläums-Angebote gibt es jetzt im Hus Dörtein.KundInnen können sich zum Beispiel die Augenbrauen für 249 Euro statt 450 Euro pigmentieren lassen. Die Lippen werden momentan für 449 Euro statt 800 Euro und die Wimpernkranzverdichtung für 379 Euro statt 700 Euro angeboten.Die KundInnen profitieren von Stephanie Sonnemanns langjähriger Erfahrung. Im Hus Dörtein, dem Haus für Beauty & Wellness in der Wedemark können sie sich verschönern und verwöhnen lassen. Um dem Umweltschutzgedanken gerecht zu werden, verzichtet Stephanie Sonnemann weitestgehend auf Papier-Prospekte, beim Blick auf die homepage: www.hus-dörtein.de finden Interessierte das komplette Angebot.Sie können eintauchen in die Beauty-Welt und das gepflegtes Ambiente in dem schönen weißen Fachwerkhaus Hus Dörtein an der Wedemarkstraße genießen. Die Hausnummer 13 der Make Up Lounge hat dem Namen „Hus Dörtein“ Pate gestanden, denn „Hus Dörtein“ bedeutet „Haus 13“.Termine werden ausschließlich nach telefonischer Vereinbarung außerhalb der Institutszeiten gemacht. Das gewährleistet ein ruhiges Ambiente während der Behandlungen für die KundInnen.Als die Kosmetikerin/Visagistin im Jahre 2002 das Hus Dörtein eröffnete, erfüllte sie sich ihren Traum. Die gelernte Dolmetscherin ließ sich umschulen und übt bis heute ihren Beruf mit Liebe und Leidenschaft aus, das spüren auch ihre, über viele Jahre treu gebliebenen, KundInnen.Regelmäßige Fortbildungen sichern ein Höchstmaß an Qualität. In den 20 Jahren hat sie Erfahrungen auf dem Gebiet der Kosmetik und des Permanent Make Ups gesammelt und gibt diese sehr gern an ihre KundInnen weiter. Ausführliche, individuelle Beratungen und die Erstellung von Behandlungsplänen für exklusiven Schönheitskuren sind selbstverständlich.Gerade die richtige Kombination unterschiedlichster Gesichtsbehandlungen setzt bei der Haut Reize und stimuliert somit zum Beispiel die Neubildung von kollagenen Fasern, die für ein straffes Hautbild und ein jugendliches Aussehen verantwortlich sind. Gern berät Stephanie Sonnemann ihre Kundinnen und stellt ihnen ihren persönlichen Beauty-Plan zusammen, der die Haut strahlen lässt. Auf dem Gebiet des Permanent Make Up hat sie sich über die Grenzen der Wedemark hinaus einen Namen gemacht und begrüßt internationale, sowie Kundinnen aus dem gesamten Bundesgebiet in Ihrem Institut. Modernste Geräte und neueste Pigmentierfarben (Reach Konformität) sichern eine Höchstmaß an Qualität. „Sparen Sie morgens Zeit, wenn Sie mit Ihrem Permanenten Make Up einfach schön erwachen. Gepflegte Schönheit und Jugendlichkeit lautet das Motto", so Stephanie Sonnemann, die ihre KundInnen gern ganz unverbindlich und kostenlos berät.In Kürze wird es eine tolle Überraschung für alle KundInnen aus dem Hus Dörtein geben.Man kann schon mal gespannt sein!