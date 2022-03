IGS wollte Peace-Zeichen stellen

Schulveranstaltung oder Versammlung? – Erst mal abgesagt

Mellendorf (awi). Die IGS Wedemark hatte am Dienstag alle Schüler der Schule dazu aufgerufen, am Mittwoch um 10.15 Uhr auf den Sportplatz auf dem Campus W zu kommen, um mit allen ein großes Peace-Zeichen abzubilden und davon von der Drehleiter der Feuerwehr aus ein Foto zu machen, dass mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit gebracht werden soll. Die Aktion sollte nach außen bringen, „dass dieser Krieg aufhören muss und es keine Rechtfertigung dafür gibt“, hieß es im Aufruf der Schule, die eine Partnerschule im ukrainischen Charkiw hat.Am Mittwochmorgen gab es dann offensichtlich Irritationen bei Gemeinde, Polizei und letztlich auch der Schulleitung über den offiziellen Charakter der Veranstaltung, so dass die Schulleitung die Veranstaltung zurückzog. Das Polizeikommissariat Mellendorf teilte mit, es habe von der Gemeinde Wedemark einen Hinweis auf eine „kurzfristig geplante Aktion mit möglicherweise versammlungsrechtlichen Charakter einer Schule“ gegeben. Das Polizeikommissariat Mellendorf habe daraufhin die Schulleitung kontaktiert, um ein Sensibilisierungsgespräch zu führen.Nebst Hinweisen bezüglich der Einhaltung der Corona-Regeln habe die Polizei in dem Gespräch zu bedenken gegeben, die geplante Aktion hinsichtlich eines Versammlungscharakters zu prüfen. In diesem Fall müsste die Aktion laut Niedersächsischem Versammlungsgesetz bei der zuständigen Versammlungsbehörde, hier die Gemeinde Wedemark, angezeigt werden. Im Falle eines Verstoßes wäre die Polizei nach Beginn der Versammlung und deren Feststellung durch Einsatzkräfte gesetzlich zur Prüfung gezwungen, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten sei. Die Schulleitung habe dann offensichtlich infolge des Sensibilisierungsgesprächs kurz darauf eigenständig entschieden, die geplante Aktion abzusagen.Die Polizei in Mellendorf betont, dass das Polizeikommissariat allein schon aufgrund der fehlenden Zuständigkeit im Vorfeld der Veranstaltung die geplante Aktion nicht verboten hat. Darüber hinaus werde die auf dem schuleigenen Sportgelände geplante Aktion nach einer ausgiebigen Nachbereitung durch die Polizei tatsächlich nicht als Versammlung, sondern als schulische Veranstaltung betrachtet.Das Polizeikommissariat Mellendorf bedauere, dass das Gespräch mit der Leitung der in Rede stehenden Schule aufgrund einer Fehleinschätzung seitens der Polizei offensichtlich zur kurzfristigen Absage der Schulveranstaltung geführt habe, so Kriminalermittlungsdienstleiterin Andrea Gottschalk.