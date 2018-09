Imkerverein verteilt Gewinne

Beim Quiz auf der Wirtschaftsmesse machten viele Interessierte mit

Wedemark (awi). Der Imkerverein Wedemark hatte sich bei der Wirtschaftsmesse am 30. Juni und 1. Juli auf dem Campus W in Mellendorf mit einem großen Stand im Forum beteiligt und umfangreich und vielseitig über Bienen und Imkerei in der Wedemark informiert. Es gab Vorträge und man konnte sich an einem Gewinnspiel beteiligen. Wer richtig antwortete, hatte die Chance per Losverfahren einen Preis zu gewinnen. Für die Gewinnübergabe warteten Oliver Weber und Bettina Bordtfeld vom Imkerverein das Ende der Sommerferien ab, damit alle möglicherweise Verreisten aus dem Urlaub zurück sind und ihren Gewinn entgegennehmen können. Am Mittwoch fand die Preisverteilung dann in der Bäckerei Springhetti in Elze statt, denn Ralf Springhetti spendierte für acht Gewinner jeweils ein Achtel Bienenstich. Der Imkerverein gab ein Glas Honig von Wedemärker Imkern dazu. Wer seinen Bienenstich nicht sofort mitnehmen konnte, bekam einen Gutschein. Die Preise gingen an Gerold Brühl, Ralf Grewecke, Bianca Pechner, Heinz Schmidt, Margrit Schmidt, Maike Kakuschke, Dorette Könecke und Judith Roy. Ein Set mit drei verschiedenen Honiggläsern haben Isabell Karstens, Isolde Krüger, Jette Stumpf und Marc Willer gewonnen. Die Gewinner, die am Mittwoch nicht dabei sein konnten, bekommen ihren Preis auf anderem Wege, versprach der Imkerverein. Einige haben ihn auch bereits abgeholt.