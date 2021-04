Immer Lust auf Abenteuer

ITV sucht ein Zuhause für den kleinen Ingo

Schwarmstedt. Ingos Schicksal war es, nicht genügend beachtet zu werden. Immer wieder konnte er von zu Hause weglaufen und in Kosice /Slowakei umher streunern. Immer wieder wurde er eingefangen und zu seinem Herrchen zurückgebracht. Als das mehrmals passierte, wurde er ins Tierheim gebracht. Aber der Eigentümer von Ingo holte ihn auch dort wieder ab. Im Interesse des Hundes versucht nun der ITV Grenzenlos, für Ingo in Deutschland schnell ein Zuhause zu finden. Bei seinem Herrchen wurde er nicht gut behandelt. Er lebte draußen auf dem Hof seiner Firma und hatte keinen Komfort – nicht einmal einen weichen Liegeplatz.Ingo hat sich trotzdem im Laufe der Jahre zu einem richtigen Gentleman entwickelt. Er ist sehr freundlich, friedlich und gut sozialisiert. Er kennt kein Problem mit anderen Hunden. Mit Menschen und Tieren kommt er hervorragend aus. Er hat ein Herz aus Gold!Am 27. März kam er zum ITV Grenzenlos nach Deutschland. Er ist jetzt in einer Pflegestelle und entwickelt sich prächtig. Er ist sehr anhänglich und verschmust. Aber er liebt die Freiheit. Ingo braucht einen gut umzäunten Garten, viel Bewegung und Auslastung. Die Anlagen zu einem treuen Begleithund hat er. Er will überall dabei sein und zeigt unbändige Freude, wenn Frauchen vom Einkauf zurückkommt. Er gehorcht gut und ist leicht zu erziehen. Dabei ist er durchaus selbstbewusst und durchsetzungsfähig – auf eine ganz freundliche und inständige Art. Dem kleinen Rüden merkt und sieht man sein Alter (acht Jahre) nicht an. Er braucht junge Leute, die Spaß mit ihm haben und den lustigen Kerl viel beschäftigen. Er wird ruhiger werden, wenn er sicher sind kann, dass seine Familie ihn gern hat und immer für ihn da ist. Dafür braucht man etwas Geduld und die Bereitschaft, Ingo behutsam zu lenken und an gewisse Routinen zu gewöhnen.Ingo ist im Dezember 2012 geboren und 39 Zentimeter groß. Er wiegt zehn Kilogramm. Im Tierheim wurde er geimpft, gechipt und kastriert. Vor seiner Ausreise zum ITV Grenzenlos nach Deutschland bekam er einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Wer an Ingo interessiert ist und ihm auch ein sicheres Zuhause bieten kann, sollte in der Pflegestelle anrufen: Telefon (0 50 71) 41 26 oder (01 62) 9 80 94 98.