Ingo ist ein charmanter kleiner Rüde

Schon etwas älter, aber fit und lebensfroh

Schwarmstedt. Ingos Schicksal war es, als „Eigentum“ eines Mannes nicht beachtet und stattdessen mißhandelt zu werden. Immer wieder konnte er von zu Hause weglaufen und in Kosice /Slowakei umherstreunern. Immer wieder wurde er eingefangen und zu seinem Herrchen zurückgebracht. Als das mehrmals passierte, wurde er ins Tierheim gebracht. Aber der Eigentümer von Ingo holte ihn auch dort wieder ab. Im Interesse des Hundes versuchte der ITV Grenzenlos, für Ingo in Deutschland schnell ein Zuhause zu finden. Das gelang.Ingo wurde im Juni letzten Jahres in Deutschland vermittelt. Ihm ging es bei einer Familie mit kleinen Kindern jedoch nicht so gut. Er wurde oft beim Schlafen gestört und überfordert, zum Beispiel legt er keinen Wert auf Fahrradtouren.Ingo ist ein freundlicher, friedfertiger und gut sozialisierter kleiner Rüde. Er befindet sich zur Zeit auf einer Pflegestelle in Warringholz (Schleswig-Holstein). Dort lebt er mit vielen anderen Hunden zusammen, spielt mit ihnen, genießt auch mal seine Ruhe. Am liebsten wäre er Alleinhund. Er braucht Zuwendung, Beachtung aber auch Ruhe, wenn er es möchte - dann zieht er sich gern in eine Höhle zurück und knurrt, wenn ihn jemand stört.Ingo hätte gern einen gut umzäunten Garten, Bewegung und Spaziergänge. Er geht hervorragend an der Leine. Er gehorcht gut und ist leicht zu händeln. Dabei ist er durchaus selbstbewusst und durchsetzungsfähig – auf eine ganz freundliche und ruhige Art! Ingo meistert im Haus alle Treppen und ist flink und unternehmungslustig . Der kleine intelligente Flitzer Ingo ist sehr dankbar für Aufmerksamkeiten und sehnt sich nach einer engen und verlässlichen Beziehung zu seinen Menschen. Dem kleinen Rüden merkt und sieht man sein geschätztes Alter (9 Jahre) nicht an. Ingo möchte gern bei Menschen leben, die ihn gern haben und immer für ihn da sind.Ingo ist im Dezember 2012 geboren und 39 Zentimeter hoch. Er wiegt zehn Kilogramm. Im Tierheim wurde er geimpft, gechipt und kastriert. Vor seiner Ausreise bekam er einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Wer an Ingo interessiert ist und ihm auch ein sicheres interessantes Zuhause bieten kann, meldet sich bitte unter Telefon (01 52) 02 87 73 68 (Pflegestelle) oder (01 62) 9 80 94 98.