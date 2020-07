Insektenhotel mit Bienenwiese am Hort

Endlich konnte die Idee in die Tat umgesetzt werden

Elze. Die Idee war schon über ein Jahr alt, in diesem Jahr wurde konnte sie endlich umgesetzt werden: Vor Grundschule und Hort in Elze ist ein Insektenhotel installiert und dazu eine kunterbunte Bienenwiese angelegt worden.„Das sieht ja hier jetzt richtig toll aus“, freut sich die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier, als sie die Blütenpracht und das Insektenhotel vor dem Schul- und Hortgebäude zum ersten Mal besichtigt. Zahlreiche Wildkräuter und Blumen zieren jetzt den Bereich, der früher eher ein stiefmütterliches Dasein fristete. „Schließlich brauchen die Insekten, die in ihrem neuen Hotel unterkommen sollen auch Nahrung“, erklärt Reemt Bartels, Hortleiter in Elze die Anlage. Das Insektenhotel selber haben Kinder des Hortes gemeinsam mit einem Nachbarn gebaut. „Ich finde diese Kooperation echt klasse“, bedankt sich Bartels ausdrücklich für das Engagement. Prima sei auch der Einsatz der übrigen Kolleginnen und Kollegen gewesen, insbesondere das Engagement der beiden Mitarbeiterinnen der Küche im Hort sei zu erwähnen. Gemeinsam mit den Kindern haben sie die Blühfläche vorbereitet: Der vorhandene Bewuchs wurde gezielt ausgedünnt, das Gelände geglättet und abgesperrt, schließlich wurde die Saat für die jetzige Pracht ausgebracht.„Sehr erfreulich ist es, dass alle Kinder die neue Einrichtung mit Respekt behandeln“, stellt der Hortleiter fest. Sie seien sehr neugierig und vorsichtig mit den Blumen und dem Hotel. So konnten mehrere pädagogische Aspekte in einem Projekt vereint werden: Der Einsatz für die Umwelt, handwerkliches Selbermachen, gepaart mit Naturkunde. „Eine bunte, runde Sache, ich danke dem gesamten Team, das hat sich gelohnt“; schließt Reemt Bartels zufrieden.