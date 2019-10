Intelligent und anhänglich

Hündin Helene sucht neues Zuhause

Schwarmstedt. Helene lebte auf dem Land in der Nähe von Sisterea/Rumänien als Straßenhündin. Sie hatte einen Rottweilermischling als Hundekumpel. Die beiden waren immer zusammen unterwegs. Leider war der Rottweiler Rüde nicht so freundlich, und die Menschen haben sich vor ihm gefürchtet. Er wurde deshalb immer weggejagt, und die kleine Helene auch. Eines Tages hat der Rottweiler jemanden gebissen, der ihn mit einem Stock geschlagen hatte. Nachbarn haben im Tierheim von Sisterea angerufen und gebeten, die Hunde wegzuholen. Beide Tiere wurden im Februar 2018 in Sisterea aufgenommen, haben sich erholt und sind freundliche Hunde.Helene kam am 21. September durch den ITV Grenzenlos nach Deutschland und ist jetzt in einer Pflegestelle in Barver. Dort beobachtet sie alles ganz genau und fasst allmählich Vertrauen. Sie ist sehr anhänglich geworden und schätzt die angebotenen Streicheleinheiten sehr. Helene ist eine Hündin ohne jegliche Aggressionen. Sie ist verschmust und ausgeglichen. Sie liebt die Gemütlichkeit und mag keinen Trubel. Am liebsten hätte sie ein Zuhause, wo es ruhig zugeht, wo sie Liebe und genügend Aufmerksamkeit bekommt, und wo sie verwöhnt wird. Spaziergänge gehören natürlich dazu. Auch ein umzäunter Garten wäre für Helene wichtig. Mit anderen Hunden ist sie verträglich, Hühner und Katzen brauchen keine Angst zu haben: Helene hat keinen Jagdtrieb. Sie springt nicht und läuft keine Treppen hoch. Sie ist eine angenehme Begleiterin und für die Familie eine Bereicherung.Helene ist klug und aufmerksam. Sie fixiert und möchte nichts falsch machen. Sie bleibt anfangs Fremden gegenüber vorsichtig, taut aber schnell auf und wird zutraulich. Die schöne Hündin, die wie ein Bär aussieht, ist wachsam und bellt, wenn Fremde zu Besuch kommen. Helene ist Mitte 2014 geboren und 42 Zentimeter groß. Sie wurde bereits geimpft, gechipt und kastriert und bekommt vor der Ausreise noch einen Bluttest. Bei Gefallen bitte anrufen in der Pflegestelle unter (05448) 988303.