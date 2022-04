Interesse an Sprachkursen ist enorm

Kirchengemeinde Bissendorf hilft Geflüchteten seit 2016 beim Deutschlernen

Bissendorf (awi). „A wie Arm, B wie Baum, L wie Lampe“– den vielen Frauen und wenigen Männerin im großen Saal des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde Bissendorf fallen auf Anhieb einige Begriffe ein, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen, auf den Feli Doebke am Flipchart zeigt. Und das ist schon eine großartige Leistung, denn die meisten der Teilnehmer sind erst seit wenigen Wochen, einige sogar erst seit wenigen Tagen in Deutschland und in der Wedemark. Und sie beherrschen nicht nur die deutsche Sprache nicht, sondern auch das lateinische Alfabet, denn ihre Heimat ist die Ukraine, ihr Alfabet das kyrillische. Leichter ist es, wenn sie bereits Englisch beherrschen, aber das sei eigentlich nur bei den Jüngeren der Fall, überlegt Feli Doebke. Sie ist an diesem Vormittag gemeinsam mit Martina Paulmann und Gine Gutbernet in drei verschiedenen Gruppen im Einsatz. In einem weiteren Raum werden am Dienstag und Donnerstag jeweils von 10 bis 11.30 Uhr die Kinder der Sprachkursteilnehmerinnen betreut.Die Sprachkurse unter dem Dach der Bissendorfer Kirchengemeinde gibt es seit der Flüchtlingswelle 2016, als vor allem Syrer und Afghanen auf der Flucht vor den Regimes in ihrer Heimat in die Wedemark kamen. „Jetzt waren es Anfang des Jahres eigentlich gar nicht mehr so viele Teilnehmer und dann kamen die Menschen aus der Ukraine. Natürlich haben wir sofort unsere Kapazitäten erweitert“, berichtet Feli Doebke, Mitglied des Kirchenvorstandes. Und sie betont: Was wir hier zweimal die Woche anbieten können, ersetzt keinen B1-Kursus. Uns geht es um die notwendigste Verständigung in Alltagssituationen. Bei uns, das ist Sprachvermittlung und gegenseitiger Austausch auf ganz niedrigem Niveau.“ Ganz wichtig ist eben auch der Austausch untereinander. Dafür sind die Kaffeepausen, für die die Kirchengemeinde die Getränke spendiert, großzügig bemessen und häufig helfen Feli Doebke und die anderen Ehrenamtlichen auch beim Ausfüllen und Übersetzen von Anträgen und Formularen.Die Geflüchteten sollen erst mal ein Gefühl für die deutsche Sprache und die Verbindung von Klang, Buchstaben und den Begriffen dazu bekommen. Und so haben alle gemeinsam erst einmal einen Spaziergang gemacht und erste Begriffe wie Baum und Blatt gelernt. Später wird Feli Doebke auch Unterrichtsmaterialien besorgen, aber dafür ist es noch zu früh. Jetzt wartet sie erst einmal, ab wie sich die Geflüchteten auf die Sprachkurse, die seit letzter Woche auch im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf angeboten werden, verteilen, und wieviel Lerngruppen es dann dienstags und donnerstags Vormittags in Bissendorf sein werden. Am letzten Dienstag waren es mehr als 50 Teilnehmer in den verschiedenen Gruppen. „Schön ist, dass die, die schon länger dabei sind, die neuen Geflüchteten jetzt unterstützen, auch wenn deren Situation eine ganz andere ist“, freut sich Feli Doebke. Sie und ihre Kolleginnen könnten auf jeden Fall noch ehrenamtliche Unterstützung gebrauchen, und wenn es für die Kinderbetreuung, das Kaffeekochen und Stühle hinstellen oder Küche aufräumen ist, wenn man sich den Deutschunterricht vielleicht nicht auf Anhieb zutraut.Die Motivation bei den Geflüchteten, Deutsch zu lernen, ist auf jeden Fall sehr groß, auch wenn die meisten davon ausgingen, dass sie möglichst bald zurück in ihre Heimat können, so Doebkes Eindruck. Das sei 2016 bei den Syrern und Iranern beispielsweise anders gewesen. Sie seien gekommen, um zu bleiben, schildert die Kirchenvorsteherin, die sich auch nicht hätte träumen lassen, dass sie irgendwann Deutsch unterrichtet: „Aber hier wurde jemand gebraucht.“