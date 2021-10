Jerry ist ein Prachtkerl

ITV vermittelt agilen Rüden

Schwarmstedt. Jerry wurde auf der Straße in Beius/Rumänien als junger streunender Hund gefunden und ins Tierheim zum Kastrieren gebracht. Eigentlich sollte er wieder frei gelassen werden. Aber er ist so sehr auf Menschen bezogen, zutraulich und lieb, dass man ihn mit ins „Offene Tierheim“ nahm. Der ITV Grenzenlos möchte ihn gern in Deutschland vermitteln. Der junge hübsche pechschwarze Rüde wurde entwurmt, geimpft und kastriert und wartet auf ein geeignetes Zuhause. Er kam am 11. September nach Deutschland und ist jetzt im „Gasthaus für Tiere“ in Essel. Er braucht ein Zuhause, wo er mit anderen Hunden spielen und gut erzogen werden kann. Ein Garten sollte vorhanden sein. Jerry ist absolut freundlich und aufgeschlossen. Er ist seinem jugendlichen Alter entsprechend sehr lebhaft, aktiv und fröhlich. Er ist bewegungsfreudig und unternehmungslustig, deshalb braucht er junge sportliche Menschen, mit denen er viel erleben kann. Er ist ein lernbegieriger, zutraulicher und neugieriger bildschöner Rüde. Wegen seiner Lebensfreude und Anhänglichkeit wäre er der ideale Familienhund. Er geht an der Leine und liebt Spaziergänge.Jerry wurde im Oktober 2019 geboren und ist 45 Zentiemter groß. Im rumänischen Tierheim war er seit Dezember 2020. Er ist geimpft, gechipt und kastriert und bekam vor seiner Ausreise einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Jerry hat sich von den Reisestrapazen gut erholt und kann nun in ein neues Zuhause umziehen. Interessenten melden sich unter Telefon (0 50 71) 41 26 oder( 0162) 9 80 94 98.